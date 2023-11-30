موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين

موعد عيد الفطر 2024 ضمن الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، عبر مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المٌختلفة.

موعد عيد الفطر 2024

وتستعرض "الدستور" موعد عيد الفطر 2024 وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر 2024 يوافق يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024، وتمنح الدولة جميع موظفي القطاعيين العام والخصاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال أيام عيد الفطر 2024.

وقال المعهد القومي، في وقت سابق، إنَّ إجازة عيد الفطر 2024 تبدأ من يوم 9 أبريل 2024 حتى 12 أبريل 2024 لمدة ثلاثة أيام متتالية، لجميع موظفي الدولة.

الإجازات الرسمية 2024

تجدر الإشارة إلى أن عام 2024 يحمل عددا من الإجازات الرسمية للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والتي ستحددها الحكومة، والتي ستكون على النحو التالي: