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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2024 ضمن الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، عبر مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المٌختلفة.

موعد عيد الفطر 2024

وتستعرض "الدستور" موعد عيد الفطر 2024 وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر 2024 يوافق يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024، وتمنح الدولة جميع موظفي القطاعيين العام والخصاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال أيام عيد الفطر 2024.

وقال المعهد القومي، في وقت سابق، إنَّ إجازة عيد الفطر 2024 تبدأ من يوم 9 أبريل 2024 حتى 12 أبريل 2024 لمدة ثلاثة أيام متتالية، لجميع موظفي الدولة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024 وبداية ونهاية شهر رمضان الكريم 1445

موعد عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية.. ميعاد الإجازة الرسمية

الإجازات الرسمية 2024

تجدر الإشارة إلى أن عام 2024 يحمل عددا من الإجازات الرسمية للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والتي ستحددها الحكومة، والتي ستكون على النحو التالي:

  • إجازة يوم الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد القبطي.
  • إجازة يوم الخميس 25 يناير 2024 ثورة 25 يناير.
  • إجازة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك.
  • إجازة يوم الخميس 11 أبريل 2024 إجازة عيد الفطر المبارك.
  • إجازة يوم الخميس 25 أبريل 2024 عيد تحرير سيناء.
  • إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال.
  • إجازة يوم الأحد 5 مايو 2024 عيد الفصح القبطي.
  • إجازة يوم الإثنين 6 مايو 2024 عيد شم النسيم.
  • إجازة يوم السبت 15 يونيو 2024 إجازة يوم وقفة عرفات.
  • إجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك.
  • إجازة يوم الإثنين 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.
  • إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو.
  • إجازة يوم الأحد 7 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية.
  • إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة.
  • إجازة يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 عيد المولد النبوي الشريف.
  • إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة.
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