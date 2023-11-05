الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر المبارك 2024 وبداية ونهاية شهر رمضان الكريم 1445

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، “الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد عيد الفطر 2024

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية على موقعه الإلكترونى  أن موعد عيد الفطر 2024 من المقرر أن يكون في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل 2024 حيث لم يعد يتبقى عليه حوالي 154  يوما تقريبًا وفقًا للحسابات الفلكية، ومن المقرر أن يحصل كل موظفي القطاع العام والخاص في الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

إجازة عيد الفطر 2024

وأشارت  الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء  إلى أنه من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2024، من يوم 9 أبريل 2024، علي أن تستمر حتى يوم 12 أبريل 2024، و من المقرر أن تكون لمدة ثلاثة أيام متتالية لكل موظفي الدولة في القطاع العام والخاص في كل المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية.

موعد شهر رمضان 2024| العد التنازلي وإجازة عيد الفطر

الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية  من خلال موقعه الإلكترونى  أن من المقرر أن تكون بداية شهر رمضان للعام المقبل 2024/1445 هجريًا ، في يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل 2024.

الإجازات الرسمي للعام الجديد 2024

وعلى صعيد متصل أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء  عن جدول الإجازات الرسمية للعام الجديد 2024، والذي من المقرر أن يأتي علي النحو التالي:

عيد الميلاد القبطي:  يوم الأحد 7 يناير 2024.

ثورة 25 يناير: يوم الخميس 25 يناير 2024.

عيد الفطر المبارك: يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل 2024.

عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو 2024.

اجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15  يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك:  يوم الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية: يوم الأحد  7 يوليو 2024.

عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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