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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد شهر رمضان 2024| العد التنازلي وإجازة عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

حددت البحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024، والذي يؤدى فيه المسلمون واحدة من أهم العبادات وهي الصيام، الذي يعد الركن الثالث من أركان الإسلام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2024| العد التنازلي و إجازة عيد الفطر. 

موعد شهر رمضان 2024| العد التنازلي 

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان لعام 2024 الموافق 1445 هجريا يوم الأحد الموافق 11 مارس 2024، ويتبقى على شهر رمضان 2024 155 يومًا و23 ساعة و20 دقيقة.

ويبدأ صيام المسلمين لشهر رمضان بعد الرؤية الشرعية لميلاد الشهر الهجري الجديد والتي تتم يوم 29 شعبان من كل عام، فإذا ثبتت الرؤية يكون اليوم التالي هو اول أيام شهر شوال وبالتالي أول أيام عيد الفطر، وإذا تعذرت الرؤية يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان. 

ولا تصوم جميع الدول الإسلامية في نفس التوقيت وتختلف حسب رؤية كل دولة لميلاد شهر رمضان. 

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موعد عيد الفطر 2024

 

يبدأ عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان، ويوافق عيد الفطر 2024 الأول من شهر شوال 1445 هجريًا وتستطلع قبلها دار الإفتاء المصرية مولد هلال شهر شوال وذلك يوم 29 من شهر رمضان 

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام عيد الفطر لعام 2024 الموافق 1445 هجريًا يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، ويستمر لمدة 3أيام وهي 9، و10، و11 إبريل. 

يستمر عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام يحصل خلالها العاملين في القطاع لحكومي والخاص على أجازة رسمية مدفوعة الأجر.

تختلف مواعيد صلاة عيد الفطر من دولة إلى أخرى، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وفي مصر، ستكون صلاة عيد الفطر لعام 2024 في تمام الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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