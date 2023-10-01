متبقى 160 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأجمل رسائل التهنئة بحلوله

يتساءل المواطنون عن موعد حلول شهر رمضان الكريم فهم ينتظرونه بفارغ الصبر، فهو شهر الخير، والتقوى، والإحسان، وخلال هذا الشهر المبارك نزل الوحي والقرآن الكريم على رسول الله.

موعد شهر رمضان 2023

ولازال هناك عدة أشهر لاستقبال شهر رمضان إلا أن الأسر تستعد لصومه من الآن بشراء الخزين من مؤن والفاكهة وتخزينها مجمدة، فيصوم المسلمون عن الطعام والشراب خلال الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها، صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة.

يُذكر أن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشفت عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، أي يفصلنا قرابة 160 يوم على أول أيامه.

رسائل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2024

كل عام وأنتم بخير، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم أعواما عديدة، وأزمنة مديدة. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

بمناسبة حلول رمضان المبارك، أسأل الله أن يبلغك العشر، ويبعد عنك كل مكروه وشر، ويكرمك بليلة القدر، ويسعدك طوال الدهر.

أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

يسعدني أن أبعث لكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يجعله شهر خير وبركة.

رسائل التهنئة بين الأهل والأصدقاء بمناسبة شهر رمضان 2024

رمضان خير ويمن ويسر وبركات عليك وعلى من تحب.

أسأل الله أن يهل عليك الشهر الكريم بموفور الصحة والخير والهناء، وأن تكون من الفائزين بجائزة العتق والمغفرة.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبقرب دخول رمضان هنيتك.

أهم أدعية مستحبة في شهر رمضان الكريم

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبقرب دخول رمضان هنيتك. “اللّهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا”.

"يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.

"اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر"