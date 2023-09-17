موعد عيد الفطر 2024.. كم تبقى على شهر رمضان؟.. وكم متبقي من الإجازات الرسمية لـ 2023؟

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد عيد الفطر لعام 2024 بالإضافة إلى كثرة البحث عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم حيث أنه من المناسبات الدينية التى ينتظرها المواطنين من وقت إلى الثاني.

موعد عيد الفطر 2023

حسبما تم الإعلان رسميًا فيما يخص موعد عيد الفطر وموعد شهر رمضان الكريم الذي يزداد عملية البحث عليه فمن المتوقع أن يكون شهر رمضان للعام الهجري 1445، 30 يوم بحيث يكون أخر يوم للشهر الكريم هو الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2023

وبالتزامن مع البحث عن موعد عيد الفطر 2024 يبحث المواطنون أيضًا عن الرسائل الخاصة بالتهنئية لهذا العيد وهى كالتالى:

لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

العيد علينا هلّ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

نبعث لكم مع الطيور أفضل التهنئات للإنسان الغالي والعزيز كل عام وأنتم معنا دائمًا.

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وقبل عيد الفطر يبحث أيضًا العديد عن الإجازات الرسمية المتبقية من نهاية عام 2023 حتى يمكنهم قضاء إجازة مختلفة مع العائلة والاجازات المتبقية من هذا العام عام 2023 هى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023: إجازة عيد المولد النبوي الشريف، وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني فإن إجازة المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر وسيتم تأجيلها ليوم الخميس 27 سبتمبر 2023 بالإضافة إلى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).