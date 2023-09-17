الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2024.. كم تبقى على شهر رمضان؟.. وكم متبقي من الإجازات الرسمية لـ 2023؟

عيد الفطر
عيد الفطر

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد عيد الفطر لعام 2024 بالإضافة إلى كثرة البحث عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم حيث أنه من المناسبات الدينية التى ينتظرها المواطنين من وقت إلى الثاني. 

موعد عيد الفطر 2023

حسبما تم الإعلان رسميًا فيما يخص موعد عيد الفطر وموعد شهر رمضان الكريم الذي يزداد عملية البحث عليه فمن المتوقع أن يكون شهر رمضان للعام الهجري 1445، 30 يوم بحيث يكون أخر يوم للشهر الكريم هو الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2023

وبالتزامن مع البحث عن موعد عيد الفطر 2024 يبحث المواطنون أيضًا عن الرسائل الخاصة بالتهنئية لهذا العيد وهى كالتالى:

لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

العيد علينا هلّ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

نبعث لكم مع الطيور أفضل التهنئات للإنسان الغالي والعزيز كل عام وأنتم معنا دائمًا. 

اقرأ أيضًا

موقع التنسيق الإلكتروني.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

 

txt

موعد أول أيام عيد الفطر 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

وقبل عيد الفطر يبحث أيضًا العديد عن الإجازات الرسمية المتبقية من نهاية عام 2023 حتى يمكنهم قضاء إجازة مختلفة مع العائلة والاجازات المتبقية من هذا العام عام 2023 هى   يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023: إجازة عيد المولد النبوي الشريف، وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني فإن إجازة المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر وسيتم تأجيلها ليوم الخميس 27 سبتمبر 2023 بالإضافة إلى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

عيد الفطر أبرز أفلام عيد الفطر 2023 شهر رمضان 10 أيام في شهر رمضان عبارات تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2023

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

"شهيد الشهامة".. مقتل صاحب مطعم لمنعه تاجرًا من معاكسة سيدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية