موعد أول أيام عيد الفطر 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

موعد أول أيام عيد الفطر 2024 من ضمن الموضوعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بكثرة خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث المواطنين بمحافظات مصر والعاملين والموظفين والطلاب عبر موقع “جوجل” عن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 تحديد مواعيد الإجازات الرسمية لتقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر 2024 للعام المقبل، يرصد موقعنا “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل المواطنين لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر وعلى أساس موعده يتم معرفة مواعيد الإجازات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد أول أيام عيد الفطر 2024

تزداد عمليات البحث عن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 إستعداداً له خصوصاً أن شهور قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد 2024، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان للعام الهجري 1445، 30 يوم بحيث يكون أخر يوم للشهر الكريم هو الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

وبدأ المواطنين بالبحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 للحصول عليها وتقضي إجازة مع الأسرة والحصول على وقت للراحة فيه.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023

- يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يوليو 2023: إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023: إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023: إجازة عيد المولد النبوي الشريف، وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني فإن إجازة المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر وسيتم تأجيلها ليوم الخميس 27 سبتمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).