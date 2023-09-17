الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موقع التنسيق الإلكتروني.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة تنسيق الثانوية
نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2023

ظهرت الآن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكتروني مرحلة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023/2024 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 سبتمبر الجاري، ومنذ ذلك الحين ينتظر الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني، معرفة الحدود الدنيا للقبول بكليات ومعاهد الأزهر الشريف.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 

ويبحث في هذه الأثناء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية.

وفور الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2023 يبدأ الطالب في تجهيز الأوراق التالية 

1- يجب إحضار أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئيه منها.

2- ضرورة وجود أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئيه منها.

3- مطلوب بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- عدد (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- إحضار عدد (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- لابد من وجود بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

موقع التنسيق الإلكتروني .. نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2023 

يبدأ الطالب الذي يبحث عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني .

خدمات تنسيق الثانوية الازهرية 2023 

يتم ادخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

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نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بالتفصيل عبر هذا الرابط

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، فقد بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالدور الأول 141 ألفا و455 طالب وطالبة، منهم 90771 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، و 50738 طالب وطالبة بالقسم العلمي، كما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية 52.38%، وقدرت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63 %، والقسم العلمي 59.34 %، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني 49693 طالبا وطالبة من القسمين العلمي والأدبي، ثم اعتمدت نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 70.36%.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية

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