نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بالتفصيل عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 نقدم لأعزائنا الطلاب الرابط الآن، حيث يحظى اهتمام الطلاب على موعد نتيجة تنسيق الأزهر للجامعات 2023، حيث ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، على أحر على الجمر من أجل معرفة الكلية التي تم اختيارها لتقديم المستندات المطلوبة قبل بدء الدراسة.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

ومن هذا الجانب، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 في محافظات مصر، فى مؤتمر صحفي حسب ما أعلن عنه الدكتور سلامة داوود أنه سيكون اليوم الأحد في الفترة الحالية.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وعلى صعيد متصل يمكنك الاستعلام والحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2023، من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الضغط على اللينك التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

-"خطوة 1": الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

-"خطوة 2": اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

-"خطوة 3": اختيار نتيجة تنسيق الأزهر 2023 .

-"خطوة 4": يختار الطالب/الطالبة مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

-"خطوة 5": اكتب رقم الجلوس وتأكد من صحته.

-"خطوة 6": إدخال الرقم السري.

-"خطوة 7": اكتب الرقم التأكيدي.

-"خطوة 8": الضغط على الخطوة 2.

-"خطوة 9": وأخيرا تظهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم فتح الباب لتسجيل الرغبات فى تنسيق الثانوية الأزهرية منذ يوم 20 اغسطس الماضي واستمر حتى 5 سبتمبر من هذا الشهر الجاري.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

-تنسيق طب البنين والبنات القاهرة قد يقبل من 625 درجة بنسبة 96.15%.

-تنسيق طب بنات وبنين دمياط قد يقبل من 620 درجة بنسبة 95.38 %.

-تنسيق طب بنين وبنات أسيوط قد يقبل من 616 درجة بنسبة 94.77 %.

-تنسيق صيدلة بنين وبنات القاهرة قد يقبل من 607 درجة بنسبة 93.38 %.

-تنسيق طب الاسنان بنين وبنات القاهرة قد يقبل من 615 بنسبة 94.62%.

-تنسيق هندسة بنين وبنات القاهرة قد يقبل من 591 درجة بنسبة 90.92 %.

-تنسيق هندسة بنين قنا قد يقبل من 584 درجة بنسبة 89.85 %.

-تنسيق التمريض بنات قد يقبل من 586 درجة بنسبة 90.15 %.

-تنسيق العلوم تخصص عام قد يقبل من 577 درجة 88.77 %.

-تنسيق الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر قد يقبل من 565 درجة بنسبة 86.92 %.

-تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام قد يقبل من 553 درجة بنسبة 85.08 %.

-تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية قد يقبل من 526 درجة بنسبة 80.92%.