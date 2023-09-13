موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ورابط الحصول عليها

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وأصبحت حديث الطلاب، بالتزامن مع غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث بدأ الطلاب فى التساؤل عن النتيجة وكيفية الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد انتهاء مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى على أن يتم إتاحة النتيجة إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى فور اعتمادها.

موعد تلقى رغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أعلن مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

يهمك أيضًا |

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين سجلوا في المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة 2023، فور إعلانها رسميًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 (موقع التنسيق الإلكتروني).

- اختر «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- اضغط على تيجة تنسيق المرحلة الثالثة (تفعل فور إعلان النتيجة رسميًا).

- ادخل رقم الجلوس.

- ادخل الرقم السري.

- اضغط «التالي».

- تظهر الكلية المُرشح لها.

- اطبع بطاقة الترشيح لإرفقها بالمستندات المطلوبة للتقديم للكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الدراسي 2023-2024

- صورة من بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 6 صور حديثة 4*6.

- استمارة 2 جند «للذكور».

- المصاريف.

ـ ملء استمارة بيانات الطالب وتسليمها مع الملف الذي يحتوي على المستندات المذكورة أعلاه بإدارة شؤون الطلاب.