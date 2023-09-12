رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة.. وموعد غلق باب التنسيق
زاد البحث عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 للعام الجامعي الجديد 2023/2024 وبذلك تظهر النتيجة فور إنتهاء عملية التسجيل.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
في هذا التقرير نعرض رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والتي لم تظهر حتى الان حيث تظهر النتيجة فور غلق باب التنسيق والأماكن الشاغرة امام الطلاب لتسجيل رغباتهم فيها
يمكن الوصول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا والذي يكون مفعل رابط خاص بالنتيجة فور ظهورها بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي من هنا.
مع العلم أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، أما التنسيق من خلال الحاسوب الشخصي للطالب يستمر حتى نهاية موعد التنسيق.
الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد
ومن خلال الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمكن للطلاب تنسيق رغباتهم المتمثلة في 75 رغبة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
- سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
- عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
- التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
- معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
- ش.مطاعم فني سياحة مطريه
- المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
- تربية نوعية موسيقية المنصورة
- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة
- تربية نوعية موسيقية بور سعيد
- تربية رياضية بنين العريش
- الفني التجارى بدمياط
- تربية رياضية بنات العريش
- الفني التجارى بالزقازيق
- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
- تربية نوعية فنية مطروح
- تربية شعبة تربية فنية السويس
- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
- تربية نوعية فنية سوهاج
- تربية نوعية موسيقية المنصورة
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية نوعية موسيقية طنطا
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
- الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
- تربية نوعية فنية بور سعيد
- معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
- معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
- الفني التجارى بدمنهور
- العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
- تربية نوعية فنية دمياط
- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
- المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
- العالي سياحة وفنادق الغردقة
- ك.ت. فني صناعى بور سعيد
- العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)