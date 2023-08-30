الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وقائمة الكليات والمعاهد الشاغرة

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ترتفع معدلات البحث عن رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023  بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الثانوية العامة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

في هذا التقرير نعرض رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتفاصيل الحد الأدنى لهذه المرحلة. 

يكون تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني  هنا.

وتشمل المرحلة الثالثة لتنسيق رغبات الكليات والمعاهد الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، والمُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم.

يبدأ تسجيل رغبات الطلاب من اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 ويستمر حتى الجمعة 1 سبتمبر 2023. 

درجات مجموع تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

الشعب العلمية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة  للناجحين في امتحانات الدور الأول من طلاب الثانوية العامة سيتم  تأجيل إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

يكون تنسيق الرغبات في المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة  بتسجيل 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم ونعرض بعض منها في هذا التقرير:-

  • ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين
  • ك.ت. فني صناعى اسوان
  • العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
  • الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
  • القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
  • تربية نوعية فنية القاهرة
  • العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
  • تربية رياضية بنات كفر الشيخ
  • العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامس
  • تربية نوعية موسيقية المنوفية
  • خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
  • طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
  • الفني التجارى بشبرا
  • تربية رياضية بنات الفيوم
  • تربية رياضية بنات المنيا
  • التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
  • تربية رياضية بنين الوادي الجديد
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
  • تربية رياضية بنين السويس
  • معهد الجيزة العالى للعلوم  الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات
  • المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
  • تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
  • معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات
  • معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
  • معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
  • تربية رياضية بنين مدينة السادات
  • الفني التجارى بقنا
  • العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
  • معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
  • تربية نوعية فنية جنوب الوادي
  • تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
  • ك.ت. فني صناعى الزقازيق
  • عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
  • تربية رياضية بنين السويس
  • المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
  • المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
  • المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
  • تربية نوعية موسيقية المنوفية
  • العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
  • المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)
  • العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث
  • تربية نوعية فنية دمياط
  • تربية رياضية بنات أسوان
  • العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
  • العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
  • عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
  • تربية رياضية بنين بور سعيد
  • العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
  • تربية نوعية فنية عين شمس
  • طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
  • معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)
  • العالي سياحة وفنادق الغردقة
  • العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
  • تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
  • معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)
  • تربية نوعية فنية جنوب الوادي
  • المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
  • تربية رياضية بنات بور سعيد
  • تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
  • مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
  • معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال
  • العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
  • معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
  • الفني التجارى بدمياط
  • معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
  • معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق.
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الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية 2023

رابط رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحله الثالثه

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