رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وقائمة الكليات والمعاهد الشاغرة

ترتفع معدلات البحث عن رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الثانوية العامة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

في هذا التقرير نعرض رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتفاصيل الحد الأدنى لهذه المرحلة.

يكون تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني هنا.

وتشمل المرحلة الثالثة لتنسيق رغبات الكليات والمعاهد الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، والمُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم.

يبدأ تسجيل رغبات الطلاب من اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 ويستمر حتى الجمعة 1 سبتمبر 2023.

درجات مجموع تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الشعب العلمية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة للناجحين في امتحانات الدور الأول من طلاب الثانوية العامة سيتم تأجيل إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

يكون تنسيق الرغبات في المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بتسجيل 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم ونعرض بعض منها في هذا التقرير:-