تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 في مختلف المحافظات

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من طلاب الثانوية العامة المنتظرين لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني .

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

في التقرير التالي نعرض تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254

تنسيق المرحلة الثانية 2023

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

تربية حلوان 287

تجارة المنوفية بشبين الكوم 287

تجارة بور سعيد 287

زراعة طنطا 287

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287

تجارة جنوب الوادي 287

فنون جميلة (فنون) المنصورة 286

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286

زراعة الزقازيق 285.5

زراعة القاهرة رياضة 285.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5

تجارة أسيوط 285

زراعة الإسكندرية رياضة 285

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285

تجارة أسوان 284.5

تربية بني سويف 284.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 279.5

العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 278

تجارة انتساب موجه دمنهور 278

زراعة بني سويف 278

تربية عين شمس رياضة 277.5

تجارة انتساب موجه دمياط 277.5

زراعة مطروح بفوكه 277.5

تجارة انتساب موجه طنطا 277