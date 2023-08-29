تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 في مختلف المحافظات
ترتفع معدلات البحث عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من طلاب الثانوية العامة المنتظرين لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني .
تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023
في التقرير التالي نعرض تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2023.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254
تنسيق المرحلة الثانية 2023
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
تربية حلوان 287
تجارة المنوفية بشبين الكوم 287
تجارة بور سعيد 287
زراعة طنطا 287
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287
تجارة جنوب الوادي 287
فنون جميلة (فنون) المنصورة 286
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286
زراعة الزقازيق 285.5
زراعة القاهرة رياضة 285.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5
تجارة أسيوط 285
زراعة الإسكندرية رياضة 285
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285
تجارة أسوان 284.5
تربية بني سويف 284.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 279.5
العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 278
تجارة انتساب موجه دمنهور 278
زراعة بني سويف 278
تربية عين شمس رياضة 277.5
تجارة انتساب موجه دمياط 277.5
زراعة مطروح بفوكه 277.5
تجارة انتساب موجه طنطا 277