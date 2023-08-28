الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق ومصاريف جامعة المنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية 2023 والفرق بينهما

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

تزايدت معدلات البحث عن مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023 وجامعة المنصورة الأهلية 2023 والفرق بينهما والحد الأدنى للقبول بالكليات في كل منهما بالتزامن مع انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة واستعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة.

الفرق بين جامعة المنصورة الجديدة والأهلية؟

وتساءل الكثير من الطلاب والطالبات حول الفرق بين جامعة المنصورة الجديدة والأهلية، ما دفع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، للتوضيح.

وقال الخولي، في تصريحات صحفية، إن جامعة المنصورة الجديدة تختلف عن جامعة المنصورة الأهلية، ولا يوجد أي تنافس بينهما، ويعملان بشكل تكاملي مثل باقي الجامعات المصرية.

وأوضح أن الجامعة الأهلية ستبدأ ستبدأ أولى سنواتها التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

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تنسيق جامعة المنصورة الجديدة والأهلية 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق جامعة المنصورة الجديدة وتنسيق جامعة المنصورة الأهلية للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 للقبول في الكليات على النحو التالي:- 

  • كلية الطب 80%.
  • كلية أسنان 78%.
  • العلاج الطبيعي 76%.
  • .الصيدلة 72%.
  • الطب البيطري 68%.
  • الهندسة 68%.
  • علوم الحاسب 62%.
  • تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.
  • اللغات والترجمة 55%.
  • الاقتصاد والإدارة 55%.
  • العلوم الاجتماعية 55%.
  • السياحة 55%.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023

في السياق ذاته، أعلن مجلس إدارة جامعة المنصورة الجديدة مصاريف كليات جامعة المنصورة الجديدة 2023 على النحو التالي:- 

  • مصاريف كلية الطب 105 آلاف جنيه.
  • مصاريف كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية السياحة: 40 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024

فيما حددت جامعة المنصورة الأهلية مصاريف الدراسة في الكليات للعام الجامعي الجديد 2023-2024 على النحو التالي:- 

  • مصاريف كلية الطب البشري: 110 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الهندسة: 56 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30 ألف جنيه.
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