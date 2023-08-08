الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصروفات جامعة المنصورة الأهلية وبرامجها الدراسية

مصروفات جامعة المنصورة
مصروفات جامعة المنصورة الأهلية وبرامجها الدراسية

تعد جامعة المنصورة الأهلية واحدة من الجامعات التي تم افتتاحها عام 2020، وفتحت جامعة المنصورة الأهلية باب التقديم بها لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لخريجي هذا العام 2023 والعام الماضي 2022 .

ويستمر التقديم في جامعة المنصورة الأهلية في الفترة من يوم 31 يوليو 2023 وحتى يوم 4 أغسطس 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصروفات جامعة المنصورة الأهلية وبرامجها الدراسية . 

برامج جامعة المنصورة الأهلية الدراسية 

حددت جامعة المنصورة الأهلية عبر موقعها الالكتروني البرامج الدراسية بالجامعة ، وهي كالتالي: 

البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة

برامج الأعمال

برنامج المعاملات القانونية الدولية 

برامج علوم وهندسة المنسوجات 

برامج الهندسة 

برامج علوم وهندسة الحاسب

برامج العلوم

برنامج الطب 

برنامج طب الأسنان

برنامج دكتور الصيدلة 

برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية

برامج الإعلام والاتصال

برامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

برنامج التمريض 

برامج الدراسات العليا

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 

  1. كلية الطب: 105 آلاف جنيه للطالب المصرى، و10 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  2. كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه للطالب المصري، و9 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  3. كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية: 85 ألف جنيه للطالب المصرى، و8 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  4. كلية الهندسة: 69 ألف جنيه للطالب المصرى، و7 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  5. برنامج هندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه للطالب المصري، و6 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  6. كلية الأعمال: 46 ألف جنيه للطالب المصري، و4 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  7. برنامج علم المنسوجات: 58 ألف جنيه للطالب المصري، و5 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  8. كلية العاملات القانونية الدولية: 46 ألف جنيه للطالب المصري، و4 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  9. برنامج هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه للطالب المصرى، و7 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  10. برنامج علوم الحاسب: 69 ألف جنيه للطالب المصرى، و6 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  11. كلية العلوم: 48 ألف جنيه للطالب المصري، و5 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  12. كلية التمريض: 31 ألف جنيه للطالب المصري، و3.5 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
  13. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه للطالب المصري، و4 آلاف دولار للطالب الأجنبي.
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