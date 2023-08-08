تعد جامعة المنصورة الأهلية واحدة من الجامعات التي تم افتتاحها عام 2020، وفتحت جامعة المنصورة الأهلية باب التقديم بها لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لخريجي هذا العام 2023 والعام الماضي 2022 .

ويستمر التقديم في جامعة المنصورة الأهلية في الفترة من يوم 31 يوليو 2023 وحتى يوم 4 أغسطس 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصروفات جامعة المنصورة الأهلية وبرامجها الدراسية .

برامج جامعة المنصورة الأهلية الدراسية

حددت جامعة المنصورة الأهلية عبر موقعها الالكتروني البرامج الدراسية بالجامعة ، وهي كالتالي:

البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة

برامج الأعمال

برنامج المعاملات القانونية الدولية

برامج علوم وهندسة المنسوجات

برامج الهندسة

برامج علوم وهندسة الحاسب

برامج العلوم

برنامج الطب

برنامج طب الأسنان

برنامج دكتور الصيدلة

برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية

برامج الإعلام والاتصال

برامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

برنامج التمريض

برامج الدراسات العليا

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية