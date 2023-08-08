تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريفها
تستقبل جامعة الملك سلمان طلبات الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة في فرعي الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، على أن يعلن تنسيق جامعة الملك سلمان بعد انتهاء مرحلة التقديم، والذي من المتوقع أن يتراجع هذا العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف وتنسيق جامعة الملك سلمان.
تنسيق جامعة الملك سلمان 2022
حددت تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 والذي من المتوقع أن يتراجع قليلًا خلال العام الجاري، وجاء كالتالي:
- كلية الطب البشري 77%.
- كلية الهندسة 65%.
- كلية الصيدلة 73%.
- كلية طب الأسنان 79 %.
- كلية الهندسة 65%.
- كلية الحاسبات 60%.
- كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية العلوم الصحية التطبيقية ، كلية التمريض ، كلية الإدارة والاقتصاد ، كلية العلوم السياسية ، كلية الفنون ، كلية الفنون التطبيقية ، كلية الآداب ، كلية العلوم السينمائية ، كلية الإعلام ، كلية التربية ، كلية السياحة والفنادق ، كلية الحقوق والدراسات القانونية ، كلية اللغات والتربية ، كلية الزراعات الصحراوية ، كلية العلوم الأساسية ، كلية الآثار ، كلية الزراعة تنسيق 55 %.
مصاريف جامعة الملك سلمان
حددت جامعة الملك سلمان مصاريف الدراسة بها مع فتح باب تقديم الطلاب لها في فرعي الجامعة وجاءت مصاريف جامعة الملك سلمان كالتالي:
- الطب والجراحة: 115.500 جنيه مصرى
- الهندسة: 69000 جنيه مصري
- طب الأسنان: 106.700 جنيه مصرى
- الصيدلة: 93.500 جنيه مصري
- الطب البيطري: 66000 جنيه مصرى
- التمريض: 31000 جنيه مصرى
- علوم الحاسب: 69000 جنيه مصري
- هندسة الحاسب: 69000 جنيه مصري
- السياحة والضيافة:40000 جنيه مصري
- الألسن واللغات التطبيقية: 43000 جنيه مصري
- الفنون والتصميم: 49000 جنيه مصري
- العمارة: 69000 جنيه مصري
- العلوم الإدارية: 46000 جنيه مصري
- العلوم الأساسية: 48000 جنيه مصري
- الصناعات التكنولوجية: 39000 جنيه مصري
- زراعات صحراوية: 43000 جنيه مصري