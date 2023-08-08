تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريفها

تستقبل جامعة الملك سلمان طلبات الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة في فرعي الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، على أن يعلن تنسيق جامعة الملك سلمان بعد انتهاء مرحلة التقديم، والذي من المتوقع أن يتراجع هذا العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف وتنسيق جامعة الملك سلمان.

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

حددت تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 والذي من المتوقع أن يتراجع قليلًا خلال العام الجاري، وجاء كالتالي:

كلية الطب البشري 77%.

كلية الهندسة 65%.

كلية الصيدلة 73%.

كلية طب الأسنان 79 %.

كلية الهندسة 65%.

كلية الحاسبات 60%.

كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية العلوم الصحية التطبيقية ، كلية التمريض ، كلية الإدارة والاقتصاد ، كلية العلوم السياسية ، كلية الفنون ، كلية الفنون التطبيقية ، كلية الآداب ، كلية العلوم السينمائية ، كلية الإعلام ، كلية التربية ، كلية السياحة والفنادق ، كلية الحقوق والدراسات القانونية ، كلية اللغات والتربية ، كلية الزراعات الصحراوية ، كلية العلوم الأساسية ، كلية الآثار ، كلية الزراعة تنسيق 55 %.

مصاريف جامعة الملك سلمان

حددت جامعة الملك سلمان مصاريف الدراسة بها مع فتح باب تقديم الطلاب لها في فرعي الجامعة وجاءت مصاريف جامعة الملك سلمان كالتالي: