رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقى أولياء أمور الطلاب فى حوار مفتوح على مدار اليوم

التقى اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لليوم الثالث على التوالي أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة، للإجابة عن جميع استفساراتهم.

وافتتح رئيس الجامعة اللقاء وألقى كلمة تناولت الترحيب بالحضور من أولياء الأمور والطلاب الجُدد بالجامعة، وكذلك التعريف بجامعة المنصورة الجديدة وما تتميز به من برامج تعليمية حديثة ومُختلفة لتحقيق تعليم متميز يواكب احتياجات المستقبل، وحث المجتمع وأولياء الأمور على ضرورة أن نغير فكر مفهوم كليات القمة، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد بتخصصات المستقبل من الذكاء الصناعي والمعلوماتية وغيرها من البرامج الحديثة والتي تقدمها جامعة المنصورة الجديدة خلال العام الجامعي الجديد.

وأوضح "الخولي" أنه يتابع يوميا ويتفقد موقع تسليم أوراق الطلاب الملتحقين بالجامعة، وإجراءات تنسيق الطلاب وتوقيع الكشف الطبي عليهم، هذا وقد أجاب رئيس الجامعة عن استفسارات أولياء الأمور الطلاب فيما يتعلق بالحدود الدنيا لتنسيق الكليات، وبرامج الكليات المختلفة ونظام الدراسة بها، وشروط وقواعد السكن الجامعي ومعايير قبول الطالب بالسكن الطلابي، ووسائل النقل بالجامعة وخطوط السير ووعد بتوفير خطوط سير جديدة في حاله توافر الإعداد المناسبة لكل خط.

كما صرح رئيس الجامعة بأن الإقبال على جامعة المنصورة الجديدة كبير جدا في جميع الكليات والبرامج مما استعدى الجامعة إلى وضع الجامعة لمعايير داخلية لقبول الطلاب من حيث الأعلى في مجموع الدرجات العلمية، كما ناقش أيضا معايير القبول للشهادات الأزهرية وشهادات STEM، وعرض واف ومفصل عن المنح الدراسية، ونظام قبول الطلاب المحولين من وإلى الجامعة.

معوض الخولي من الحدث

معوض الخولي من الحدث