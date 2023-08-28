تنسيق المرحلة الثالثة و موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يترقب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

اليوم الاثنين آخر موعد لـ تقليل الاغتراب 2023 للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الإلكتروني، وفقا للنسب المحددة من قبل وزارة التعليم العالي. ويشمل التقديم تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر بحد أقصى (10%) من المجموع.

وبعد انتهاء التسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب، سيقوم مكتب التنسيق بفرز وتوزيع الطلاب حسب القواعد والشروط المطبقة، وسيتم إعلان النتيجة رسميا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة تقريبا من إغلاق باب التقديم. ومن المنتظر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال هذا الأسبوع، قبل نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضا

موقع التنسيق الإلكتروني.. بوابة الحكومة المصرية

وفور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يتجه طلاب الثانوية العامة للدخول على موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، والاستعلام عن نتائج التنسيق والحدود الدنيا لكل تخصص.

ما هي شروط تقليل الاغتراب 2023

تقليل الاغتراب 2023 هو خدمة تتيح للطلاب الذين تم قبولهم في كليات أو معاهد بعيدة عن محل إقامتهم، التحويل إلى كلية أو معهد أقرب من محل سكنهم، وفقا لبعض الشروط والقواعد المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

شروط تقليل الاغتراب 2023 تختلف باختلاف نوع التحويل، سواء كان تحويل مناظر أو غير مناظر، أو تحويل بين الكليات الجامعية أو بين المعاهد العالية والمتوسطة. ومن بين هذه الشروط:

التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط بوابة الحكومة المصرية ، ولا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

استيفاء الحد الأدنى للكلية أو المعهد المراد التحويل إليه، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية أو المعهد المراد التحويل إليه (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

كيفية طباعة بطاقة الترشيح ؟

وفور الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يبدأ الطالب في طباعة بطاقة الترشيح للكلية المقبول بها

إذا كنت تريد طباعة بطاقة الترشيح للثانوية العامة، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية.

اكتب رقم جلوسك ورقمك السري اللذين حصلت عليهما من مدرستك.

ادخل الرمز التأكيدي الذي يظهر على الشاشة.

اضغط على زر “عرض” لمشاهدة بطاقة الترشيح الخاصة بك.

اضغط على زر “طباعة” لطباعة بطاقة الترشيح أو حفظها كملف PDF.

بطاقة الترشيح تحتوي على بياناتك الشخصية والكلية أو المعهد الذي تم قبولك فيه. يجب أن تقدم بطاقة الترشيح مع باقي الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية أو المعهد.