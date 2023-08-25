موقع التحويل بين الكليات.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب 2023

يستقبل موقع التحويل بين الكليات موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية طلبات تقليل الاغتراب 2023، في هذه الاثناء من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة عقب انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الكليات 2023 .

بوابة الحكومة المصرية.. موقع التحويل بين الكليات

وخلال الفترة ما بين الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 وحتى الاثنين المقبل الموافق 28 من نفس الشهر، عبر موقع التحويل بين الكليات بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني 2023 من هنــــا.

شروط تقليل الاغتراب 2023

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أمثلة توضيحية لـ كيفية التحويل لتقليل الاغتراب 2023 وفقا لجداول التوزيع الجغرافي وشروط تقليل الاغتراب 2023 ونسبة 10% المحددة للعدد الذى يتم قبوله فى تقليل الاغتراب 2023 بالكليات:

اولا: بفرض أن هناك طالبا حاصلا علي الثانوية العامة (شعبة علوم) وهذا الطالب تابع للإدارة التعليمية بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة ، وتم ترشيحه لكلية الصيدلة جامعة أسيوط فيكون الاختيار كما يلي:

إذا رغب فى التحويل لكلية مناظرة فى النطاق (أ) بالقاهرة:

يوجد بالمنطقة (أ) فى القاهرة (3) ثلاث كليات للصيدلة مرتبة طبقا للحد الأدنى صيدلة عين شمس – صيدلة القاهرة – صيدلة حلوان وإذا اختار الطالب تحويل مناظر يمكن للطالب التقدم للتحويل للتحويل لتقليل الاغتراب الى صيدلة حلوان حيث تمثل الكلية الأقل فى الحد الأدنى فى كليات الصيدلة.

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ثانيا: بفرض أن هناك طالبا حاصلا علي الثانوية العامة (شعبة رياضيات) وهذا الطالب تابع للإدارة التعليمية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وتم ترشيحة لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق:

إذا رغب فى التحويل لكلية مناظرة فى النطاق (أ) للطالب (شبين الكوم):

يمكن للطالب التقدم للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب الى كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم المنطقة (أ) للطالب.

ثالثا: بفرض أن هناك طالبا حاصلا علي الثانوية العامة (شعبة أدبى) وهذا الطالب تابع للإدارة التعليمية بالاسكندرية ، وتم ترشيحة لكلية التجارة فى الزقازيق :

إذا رغب فى التحويل لكلية غير مناظرة بالاسكندرية:

يمكن للطالب التقدم للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب الى اى كلية فى حدود مجموعة فى محافظة الاسكندرية (أداب – حقوق - .. الخ) بشرط حصوله على مجموع أعلى من أو يساوى الحد الأدنى للكلية التى يختارها.

رابعا: بفرض أن هناك طالبا حاصلا علي الثانوية العامة (شعبة علوم) وهذا الطالب تابع للإدارة التعليمية للمعادى بالقاهرة ، وتم ترشيحه لكلية العلوم جامعة حلوان :

إذا رغب فى التحويل لكلية غير مناظرة بالقاهرة:

يمكن للطالب اختيار اى كلية فى حدود مجموعة فى النطاق (أ) للطالب (أداب – حقوق – حاسبات ومعلومات – زراعة .. الخ) بشرط حصوله على مجموع أعلى من أو يساوى الحد الأدنى للكلية التى يختارها.

قواعد تقليل الاغتراب 2023