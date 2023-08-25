بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.. موعد انتهاء تقليل الاغتراب 2023

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023، موعد انتهاء تقليل الاغتراب، شروط تقليل الاغتراب، خطوات تقليل الاغتراب، هم من أبرز العبارات البحثية التي يستهدفها طلبة وطالبات الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة التنسيق عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية.

موعد انتهاء تقليل الاغتراب 2023

وبدأ امس موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية في استقبال طلبات تقليل الاغتراب 2023 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية من هنــــــا https://tansik.digital.gov.eg

شروط تقليل الاغتراب 2023

وفقا لـ موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية تأتي شروط تقليل الاغتراب 2023

ينقسم تقليل الاغتراب 2023 إلى نوعين وكل منهم له شروط:

تقليل الاغتراب 2023.. أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم لـ تقليل الاغتراب 2023 لتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة ... الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

تقليل الاغتراب 2023.. ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:

يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم لـ تقليل الاغتراب 20230 لتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط .

فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ)، يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) ، بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) ذات الحد الادنى الاقل فى منطقته الجغرافية ( أ ) ويتم تحديد إمكانية التحويل للكليات داخل النطاق الجغرافى طبقا للأعداد والطاقة الاستعابية للكليات وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل و فى النطاق الجغرافى (أ) للطالب ويتم ترتيب الطلاب طبقا للمجموع ، وتحويل العدد الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

ولمعرفة المزيد عن شروط تقليل الاغتراب 2023 اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg

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ملحوظة مهمة:

تعتبر الكليات والمعاهد التالية هي كليات فريدة ليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة، وهذه الكليات هي:

1. كلية الطب بالإسماعيلية.

2. كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

3. كلية البترول والتعدين بالسويس.

4. كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة

5. كلية هندسة الطاقة جامعة اسوان

يجوز التحويل بين الكليات السابقة على أن يستوفى الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل اليها او منها وفقا لقواعد للتحويل لكلية غير مناظرة.