الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 بالقاهرة وخطوات التسجيل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب خلال تلك الفترة عن التحويل الإلكتروني بين المدارس ٢٠٢٣، حيث تواصل مديرية التربية والتعليم تلقي الطلبات بشأن التحويل بين المدارس وبعضها البعض داخل نفس الإدارات التعليمية، أو من خارج المحافظة وإليها.

التحويل بين المدارس 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تحت إدارة أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من يوم  اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 وحتى يوم السبت 2 سبتمبر 2023.

لينك نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023 والأوراق المطلوبة

نتائج تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

خطوات التحويل بين المدارس 2023 محافظة القاهرة

يجب الدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال الضغط هنــا.

يجب اختيار التحويلات المدرسية، ثم القيام بالدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

يتم الضغط على استمارة طلب تحويل وقراءة التعليمات.

يتم الضغط على كلمة استمرار التي تظهر في الأسفل، ومن ثم تظهر استمارة التحويل فيجب القيام بملئها.

بعد قرار إعادة فتحه.. رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024

شروط التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023-2024

يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.


اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.


التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.


المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.


استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

أولياء الأمور التحويل بين المدارس مديرية التربية والتعليم تلقي طلبات التحويل بين المدارس ٢٠٢٣ التحويل بين المدارس فى القاهرة التحويل بين المدارس 2023 محافظة القاهرة

مواد متعلقة

بعد قرار إعادة فتحه.. رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024

تبدأ الخميس.. موعد بدء تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويلات

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

حدث ليلا| العثور علي جثة عامل مقتول في كرداسة.. وحل لغز جثة سيدة قنا

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالإسماعيلية (صور)

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا must للعام الدراسي 2023/2024

الاتحاد الأوروبى: 9 ملايين لاجئ فى مصر ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مواردها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب