لينك موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 بالقاهرة وخطوات التسجيل

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب خلال تلك الفترة عن التحويل الإلكتروني بين المدارس ٢٠٢٣، حيث تواصل مديرية التربية والتعليم تلقي الطلبات بشأن التحويل بين المدارس وبعضها البعض داخل نفس الإدارات التعليمية، أو من خارج المحافظة وإليها.

التحويل بين المدارس 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تحت إدارة أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من يوم اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 وحتى يوم السبت 2 سبتمبر 2023.

خطوات التحويل بين المدارس 2023 محافظة القاهرة

يجب الدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال الضغط هنــا.

يجب اختيار التحويلات المدرسية، ثم القيام بالدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

يتم الضغط على استمارة طلب تحويل وقراءة التعليمات.

يتم الضغط على كلمة استمرار التي تظهر في الأسفل، ومن ثم تظهر استمارة التحويل فيجب القيام بملئها.

شروط التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023-2024

يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.



اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.



التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.



المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.



استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.