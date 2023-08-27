لينك نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023 والأوراق المطلوبة

ظهرت نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة والتي انتهت مدة التقديم فيها في 31 يوليو الماضي، وفق الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم ، ووفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابط نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023

يستطيع اولياء الامور الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالجيزة لذلك، من خلال الضغط على الرابط التالي https://www.gizaedu.net/tran.html ، ثم اختر نتيجة التحويل بين المدارس، ادخل الرقم القومي للطالب وهو الموجود في شهادة ميلاده ، واضغط بحث فتظهر نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة .

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد أوضحت أنه من حق ولى الامر التقدم بطلب تحويل واحد فقط على أن يتم تسجل جميع الارقام باللغة الانجليزية ، ووفرت نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة في 15 أغسطس الجاري ، ووفرت المديرية الاستعلام عنها من خلال الرابط أو من خلال لجان التحويلات بالادارة التعليمية التى تم التقدم لها.

وكان تسجيل التحويل بين المدارس بالجيزة بدأ في الأول من يوليو وانتهى مع نهاية الشهر وفق الشروط التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهي أن يكون التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2023 إلكترونيا، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس في الجيزة 2023

وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس في الجيزة ، ومنها استمارة طلب التحويل التي يجب طباعتهامن موقع التقديم ، مع شهادة الميلاد للطالب (الأصل)، و4 صور حديثة للتلميذ 4*6، ويجب اجتياز المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور (في المدارس التجريبية)، مع موافقة المدرسة المراد التحويل إليها، وبيان نجاح لآخر صف التحق به الطالب مختوم من الإدارة التعليمية، مع سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويل.

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