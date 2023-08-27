الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الآن لينك استعلام نتيجة تقديم الأزهر| رياض الأطفال 2023 والأوراق المطلوبة

رياض الأطفال 2023
رياض الأطفال 2023

ظهرت نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 بعد أن انتهت مرحلة تقديم الأزهر في 15 يوليو الماضي، والتي كان التقديم فيها إلكتروني وفق الشروط التي وضعتها إدارة الأزهر الشريف ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 .

رابط استعلام نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

خصصت إدارة الأزهر الشريف رابط استعلام نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 ليستطيع أولياء الأمور الاطلاع على النتيجة والمدرسة التي تم الموافقة على التحاق الطفل بها، و للاستعلام عن نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 اتبع الخطوات التالية : 

أولا قم بالدخول عبر بوابة الأزهر الشريف أو اضغط مباشرة على الرابط التالي https://azhar.gov.eg/tnsek/default.aspx، ثم قم باختيار نتائج طلاب تقديم الطلاب الجدد ،  اختر مرحلة رياض الأطفال، اكتب الرقم القومي للطالب، ثم قم بالضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري بالرقم القومي 2023

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهرى 2023-2024

المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 

لابد أن يجهز أولياء الامور بعض المستندات  التي طلبتها إدارة الأزهر الشريف لتقديم رياض الأطفال، بعد ظهور نتيجة تقديم رياض الأطفال والتي انتهت مرحلة تقديم رياض الأطفال في منتصف يوليو الماضي .

ولابد أن يجهز أولياء الأمور  ملف بلاستيكي به 6 صور بخلفية بيضاء للتلميذ، شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، استمارة التقديم الإلكتروني، البطاقة الصحية وصورة منها، تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ، صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم ، فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي، الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

ويتم تقديم الملف البلاستيكي في المعهد الأزهري الذي يتم اختيار الطفل به ، حيث تنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية .

وكانت إدارة الأزهر الشريف قد حددت  سن القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي 2023 في المعاهد هذا العام من سن  6 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى 9 سنوات.

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