بعد قرار إعادة فتحه.. رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024
يبحث أولياء الأمور عن رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار فتح باب التحويلات بين المدارس الرسمية واللغات للالتحاق بها للدراسة فى العام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحة أنه يتم التحويل من مدرسة إلى أخرى إلكترونيا.
وتستعرض"الدستور"، رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024 وشروط التحويل، ضمن خدمة مستمرة للطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية.
رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024
يرغب أولياء الأمور، في معرفة رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة، باعتبارها الطريقة الأساسية التي تم اعتمادها بشأن تحويلات المدارس 2023/2024، لذا على الراغبين في التقديم على التحويل بين المدارس بالقاهرة، الدخول على الرابط هنـــــــــــــا.
خطوات التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024
- الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من هنـــــــا.
- اختيار التحويلات المدرسية.
- اختيار استمارة طلب تحويل.
- قراءة التعليمات الموجودة.
- الضغط على كلمة استمرار.
- ملء البيانات المطلوبة فى استمارة التحويل.
- طباعة استمارة التحويل.
شروط تحويلات المدارس 2023/2024
- يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.
- لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
- المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
- إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.