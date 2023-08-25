الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قرار إعادة فتحه.. رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يبحث أولياء الأمور عن رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار فتح باب التحويلات بين المدارس الرسمية واللغات للالتحاق بها للدراسة فى العام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحة أنه يتم التحويل من مدرسة إلى أخرى إلكترونيا.


وتستعرض"الدستور"، رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024 وشروط التحويل، ضمن خدمة مستمرة للطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية.


رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024

يرغب أولياء الأمور، في معرفة رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة، باعتبارها الطريقة الأساسية التي تم اعتمادها بشأن تحويلات المدارس 2023/2024، لذا على الراغبين في التقديم على التحويل بين المدارس بالقاهرة، الدخول على الرابط هنـــــــــــــا.

خطوات التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024

  • الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من هنـــــــا.
  • اختيار التحويلات المدرسية.
  • اختيار استمارة طلب تحويل.
  • قراءة التعليمات الموجودة.
  • الضغط على كلمة استمرار.
  • ملء البيانات المطلوبة فى استمارة التحويل.
  • طباعة استمارة التحويل.

 

موقع تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة

رابط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024


شروط تحويلات المدارس 2023/2024

- يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

- لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

- المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

- إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

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