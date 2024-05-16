الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. والطلاب يؤدون امتحانى العربى والدين

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تنطلق اليوم الخميس 16 مايو 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني بنهاية العام، وسط إجراءات احترازية مشددة. 

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة. 

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم فى مادتى (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب. 
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمبانى التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كل الإشغالات.
وصرح مدير المديرية بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ٣٥.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

كما شدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه موسى إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

ووجه مدير المديرية مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. والطلاب يؤدون امتحانى العربى والدين

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