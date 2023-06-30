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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحويلات بين المدارس 2023-2024

موعد وشروط التحويلات بين المدارس 2023-2024

المدارس
المدارس

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن خطوات ورابط التحويلات بين المدارس 2023-2024 للاستعداد للعام الدراسي القادم واختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم في عملية التحويل.
 

التحويلات بين المدارس 2023-2024

نوضح في التقرير التالي خطوات ورابط التحويلات بين المدارس 2023-2024 والوقت الذي يبدأ فيه التحويل بين المدارس.

بالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحويلات بين المدارس يبدأ من السبت 1 يوليو 2023 ويتيح التحويل على موقع المحافظة التابع لها الطلاب.
 

التحويل بين المدارس في محافظة القاهرة 

يمكن لأولياء الأمور التحويل بين المدارس من الرابط.
 ويكون متاح التحويلات للعام الدراسي 2023-2024 بداية من الغد السبت 1 يوليو 

ويكون متاح 3 خيارات.
استمارة طلب التحويل.
طباعة طلب التحويل.
الاستعلام عن نتيجة التحويل.
 مع العلم أن التحويلات بين المدارس تستمر من السبت 1 يوليو 2023 ويستمر حتى 15 أغسطس.

كما أنه لا يوجد تحويلات للمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، ولكن يمكن لأولياء الأمور التحويل من المستوى الثاني لرياض الأطفال.

شروط التحويلات بين المدارس 2023/2024
 

 لا يمكن التحويل  في أكثر من إدارة في نفس المحافظة.

لا يمكن التحويل من المدارس الرسمية عربي إلى التجريبية لغات

يمكن التحويل من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس الرسمية للغات المتميزة 

يمكن التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

يمكن التحويل من المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات. 

 لا يجوز أن ينتقل الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي إلا بعد تقديم أوراق المرحلة الابتدائية.
 

رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023

 

تقديم الصف الاول الابتدائى 2023
 

كان قد تم فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي في الأول من  يونيو الجاري مع العلم أن التقديم ينتهي اليوم الجمعة 30 يونيو.

ويكون التقديم بشكل إلكتروني من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هنا

مع العلم أنه يجب إنشاء حساب  على موقع الوزارة من أجل التقديم 

ثم التسجيل للبيانات الأساسية أولًا 

الاسم بالكامل رباعي

الرقم القومي لولي الأمر / الواصي

المحافظة محل الميلاد

تاريخ الميلاد

النوع 

ثم تسجيل بيانات الإقامة 

وإنشاء كلمة المرور وبذلك ينشأ حساب لك على الموقع  

يجب ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويكون عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، طبقاً للقرار الوزاري رقم (154)، الخاص بالالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
 

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