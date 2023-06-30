ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

أولى ابتدائي
أولى ابتدائي

مع قرب العام الدراسي الجديد شغل بال أولياء الأمور معرفة رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، بموقعها الرسمي بوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» والذي قد بدأ يوم 1 يونيو 2023 سيستمر إلى يوم 30 يونيو لعام 2023، منوها إلى أنَّ عمر القبول يجب ألا سيقل عن 6 سنوات ولا يزيد على سن 9 سنوات.

رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير لينك تقديم الصف الأول الابتدائي، وخطوات التقديم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنَّ التقديم إلى الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم يكون من خلال ولي الأمر عبر لينك التقديم للصف الأول الابتدائي 2023، إذ سيتمّ تسجيل الدخول من خلال استخدام الرقم القومي للمتقدم، منوها إلى أنَّه في حالة التعسر لولي الأمر في التسجيل الإلكتروني سيتّم التوجه إلى المدرسة التي سيرغب التقدم لها ويكون معه صورة من شهادة الميلاد. 

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم في مصر، على تسجيل البيانات طبقا لشهادة الميلاد الخاصة بالتلميذ أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، منوها إلى أنَّه سوف يتمّ تشكيل لجان التنسيق في جميع المديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن وفقا لشهادة الميلاد الأصلية والمربع السكني بما سوف يحقق الكثافة المعتدلة. 
 

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي
 

تستعرض «الدستور» كافة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2023-2024 على الموقع الرسمي في وزارة التربية والتعليم:- 

  • قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أي «بوابة مركز المعلومات».
  • ثم قم بالدخول علو رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من هنا.
  • وسجل الدخول بالرقم القومي لولى الأمر.
  • وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الأبتدائي عليه إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي.
  • ثم قم بإدخال البيانات الأساسية: الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي والمحافظة (محل الميلاد) تاريخ الميلاد.
  • وحفظ البيانات.
رابط تسجيل أولى ابتدائي تسجيل أولى ابتدائي أولى ابتدائي أولى ابتدائي في المدارس الحكومية المدارس الحكومي

الأكثر قراءة

مدة إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد انتهاءها للقطاع الخاص والعام

أول قرار من النيابة بشأن طعن شاب لوالدته وشقيقته بالجيزة

نسبة النجاح فى امتحان مادة الجعرافيا للثانوية العامة لعام 2023

استعاد صدارة الدورى.. الأهلى يضيف "البنك" إلى ضحايا ثلاثيات كولر

تصدر منتصف يوليو.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟