رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

مع قرب العام الدراسي الجديد شغل بال أولياء الأمور معرفة رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، بموقعها الرسمي بوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» والذي قد بدأ يوم 1 يونيو 2023 سيستمر إلى يوم 30 يونيو لعام 2023، منوها إلى أنَّ عمر القبول يجب ألا سيقل عن 6 سنوات ولا يزيد على سن 9 سنوات.

رابط تسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير لينك تقديم الصف الأول الابتدائي، وخطوات التقديم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنَّ التقديم إلى الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم يكون من خلال ولي الأمر عبر لينك التقديم للصف الأول الابتدائي 2023، إذ سيتمّ تسجيل الدخول من خلال استخدام الرقم القومي للمتقدم، منوها إلى أنَّه في حالة التعسر لولي الأمر في التسجيل الإلكتروني سيتّم التوجه إلى المدرسة التي سيرغب التقدم لها ويكون معه صورة من شهادة الميلاد.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم في مصر، على تسجيل البيانات طبقا لشهادة الميلاد الخاصة بالتلميذ أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، منوها إلى أنَّه سوف يتمّ تشكيل لجان التنسيق في جميع المديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن وفقا لشهادة الميلاد الأصلية والمربع السكني بما سوف يحقق الكثافة المعتدلة.



خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي



تستعرض «الدستور» كافة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2023-2024 على الموقع الرسمي في وزارة التربية والتعليم:-