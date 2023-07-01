ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية 2023

طلاب
طلاب

زاد البحث عن موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك عقب تفعيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لرباط تقديم الطلبات لنقل الطلاب بين المدارس الحكومية (عام، تجريبي)، بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي.

موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية حيث فعلت الموقع الإلكتروني خلال الفترة من يوم 1 - 31 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية، حيث يحق لولي الأمر تقديم طلبات التحويل وتعديله حتى نهاية الفترة المحددة عبر الموقع الإلكتروني.

ويُمكن لولي الأمر أن يستعلم عن نتائج طلبات التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من يوم 15 - 30 أغسطس المقبل، حيث يتم فحص كافة طلبات التحويل والتحقق من الشروط والضوابط المحددة للتحويل وأماكن خالية في المدارس التي يرغب في النقل إليها.

txt

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

txt

التعليم: إتاحة نموذح تصحيح امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة

الأوراق المطلوبة للنقل بين المدارس الحكومية 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الأوراق المطلوبة لنقل أوراق الطالب من مدرسة حكومية إلى آخرى للعام الدراسي المقبل 2023-2024 تتلخص فيما يلي:-

  • المرحلة الابتدائية (استمارة التحويل الإلكترونية، إثبات قيد من مرحلة kg1، شهادة ميلاد الطالب مميكنة).
  • المرحلة الاعدادية (استمارة التحويل الإلكترونية، بيان نجاح الصف السادس الابتدئاي، شهادة ميلاد الطالب مميكنة).
  • المرحلة الثانوية (استمارة التحويل الإلكترونية، بيان نجاح الصف الثالث الإعداية، شهادة ميلاد الطالب مميكنة).

ويتم تحميلها جميعا عبر الموقع الإلكتروني أثناء تقديم طلب التحويل ثم إلى المدارس المرشح للنقل إليها عقب قبول الطلب وقبل إجراء اختيار القبول النهائي.

txt

بدء تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية واللغات

txt

بالرابط.. اليوم بدء التحويل الإلكترونى لتلاميذ المدارس من المحافظات للقاهرة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

لم تُصدر بعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات توضح من خلاله الخريطة الزمنية للعام الد راسي المقبل 2023-2024 للمدارس الخاصة والتجربيبية والحكومية عربي ولغات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي في شهر أغسطس المقبل، وتوضح الخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل لكافة المراحل التعلمية.

اقرأ أيضًا 

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

موعد بدء التحويلات بين المدارس بدء التحويلات بين المدارس الحكومية التحويلات بين المدارس الحكومية المدارس الحكومية والتجريبية المدارس الحكومية

الأكثر قراءة

شقيقان.. انتشال جثتى طفلين غرقا فى نهر النيل بالصف

عقب عيد الأضحى المبارك.. القضاة يستعدون للإجازة القضائية على مدار 3 أشهر دون تعطيل لسير العمل

"التعليم": عودة امتحانات الثانوية العامة بالفيزياء والتاريخ غدًا

تزيد السكر فى الدم.. "الصحة" تحذر المواطنين من تناول المشروبات الغازية

مصرع سائق وسيدة في حادث تصادم بالغربية

جمال بيومى: عودة مصر إلى ريادة وزعامة إفريقيا من إنجازات 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل