موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية 2023

زاد البحث عن موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك عقب تفعيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لرباط تقديم الطلبات لنقل الطلاب بين المدارس الحكومية (عام، تجريبي)، بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي.

موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والتجريبية حيث فعلت الموقع الإلكتروني خلال الفترة من يوم 1 - 31 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية، حيث يحق لولي الأمر تقديم طلبات التحويل وتعديله حتى نهاية الفترة المحددة عبر الموقع الإلكتروني.

ويُمكن لولي الأمر أن يستعلم عن نتائج طلبات التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من يوم 15 - 30 أغسطس المقبل، حيث يتم فحص كافة طلبات التحويل والتحقق من الشروط والضوابط المحددة للتحويل وأماكن خالية في المدارس التي يرغب في النقل إليها.

الأوراق المطلوبة للنقل بين المدارس الحكومية 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الأوراق المطلوبة لنقل أوراق الطالب من مدرسة حكومية إلى آخرى للعام الدراسي المقبل 2023-2024 تتلخص فيما يلي:-

المرحلة الابتدائية (استمارة التحويل الإلكترونية، إثبات قيد من مرحلة kg1، شهادة ميلاد الطالب مميكنة).

المرحلة الاعدادية (استمارة التحويل الإلكترونية، بيان نجاح الصف السادس الابتدئاي، شهادة ميلاد الطالب مميكنة).

المرحلة الثانوية (استمارة التحويل الإلكترونية، بيان نجاح الصف الثالث الإعداية، شهادة ميلاد الطالب مميكنة).

ويتم تحميلها جميعا عبر الموقع الإلكتروني أثناء تقديم طلب التحويل ثم إلى المدارس المرشح للنقل إليها عقب قبول الطلب وقبل إجراء اختيار القبول النهائي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

لم تُصدر بعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات توضح من خلاله الخريطة الزمنية للعام الد راسي المقبل 2023-2024 للمدارس الخاصة والتجربيبية والحكومية عربي ولغات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي في شهر أغسطس المقبل، وتوضح الخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل لكافة المراحل التعلمية.

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