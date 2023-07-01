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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية واللغات

المدارس
المدارس

يبدأ اليوم السبت، تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويل الطلاب بين المدارس الرسمية والرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

في ذات السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي الجديد، بداية من اليوم السبت 2023/7/1 وحتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١، عبر الرابط التالي: من هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg

وأشارت المديرية، إلى أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

وشددت المديرية على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية، لافتة إلى أن التحويل الورقى (اليدوى) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وعلى صعيدًا أخر، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لأولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2023 - 2024، بالدخول على الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة للتسجيل من هنا.

https://www.gizaedu.net/tran.html

وفي ذات السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2023 - 2024، كالتالي:

1- التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومي أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

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