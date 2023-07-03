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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتسأل أولياء أمور طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، الراغبين في التحويل بين المدارس، عن رابط التحويل عبر محركات البحث جوجل.

موعد بدء التحويلات بين المدارس 2023

ومنذ بداية ١ يوليو، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 بالقاهرة،حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023، ولأولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الالكتروني بمحافظة القاهرة، الدخول على موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023.

خطوات التحويل بين المدارس 2023 القاهرة

ويمكن لأولياء الأمور اتباع خطوات التحويل الالكتروني بين مدارس محافظة القاهرة 2023 ، كالتالي :

-الدخول على موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 من هنــــــا .

-ثم اختيار التحويلات المدرسية، والدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023/2024، ثم الضغط على استمارة طلب تحويل، وقراءة التعليمات جيدًا.

-والضغط على كلمة استمرار، والدخول على ملىء استمارة التحويل، ثم طباعة الاستمارة.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات الحكومية والمعاهد في مصر

التحويلات بين مدارس الجيزة

وعن رابط التحويلات بمحافظة الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023، للتقديم بطلب تحويل من هنا https://www.gizaedu.net/tran.html

 

خطوات التحويل بين مدارس الجيزة 

1-الدخول على موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 من هنا https://www.gizaedu.net/tran.html

ثم الضغط على تسجيل بيانات تحويل الطالب، وملىء البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب، ثم الضغط على كلمة حفظ، وطباعة استمارة التحويل.

شروط التحويل بين المدارس 2023/2024

1-التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

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