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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات الحكومية والمعاهد في مصر

المدارس
المدارس

يتم إعلان موعد بدء الدراسة 2024 قبل أسابيع طويلة من العام الدراسي الجديد، وتوضح خارطة العام الدراسي الجديد موعد بدء الدراسة وموعد انعقاد الامتحانات للترم الأول والثاني وموعد نهاية العام الدراسي كامل، وتوضح الدستور في التقرير التالي موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات. 

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خارطة بدء العام الدراسي الجديد خلال الأسابيع القادمة، وعادة ما يكون موعد بدء الدراسة في النصف الثاني من شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر كما حدثت في الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك لجميع طلاب المدارس سواء المدارس الحكومية أو الرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ولكن عادة ما يكون موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية قبل الدراسة في المدارس الرسمية بنحو أسبوعين تقريبا. 

ميعاد بداية الدراسة في الجامعات 2023 - 2024

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ويشمل إعلان وزارة التربية والتعليم لخارطة العام الدراسي الجديد 2023-2024، موعد بدء الدراسة وموعد الفصلين الدراسيين والإجازات وعدد أيام الحضور الفعلية، وموعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل و الإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والثانوية العامة.

موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات 

ويعلن المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات الحكومية والمعاهد، وغالبًا ما يكون موعد بدء الدراسة في الجامعات هي نفسها موعد بدء الدراسة في المدارس حيث يتم توحيد الدراسة للدراسة في التربية والتعليم والأزهر الشريف والجامعات أيضًا.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة 2024 رسميا في اجتماعاته المقبلة خلال  أسابيع  بالتزامن مع الاستعداد لبدء تنسيق الجامعات فور إعلان نتيجة الثانوية العامة التي تنتهي امتحاناتهم منتصف الشهر الجاري وبعدها بإسبوعين تقريبا تظهر النتيجة ويبدأ تنسيق الجامعات. 

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توقعات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 بعد امتحانات الثانوية العامة

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