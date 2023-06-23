شروط دخول مدارس steem 2023 للمتفوقين ومميزات الدراسة بها

شروط دخول مدارس steem للمتفوقين 2023 ومميزات الدراسة بها من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك من قبل العديد من طلاب الإعدادية لهذا العام لمعرفة شروط التقديم لها ودرجات التنسيق الخاص بها.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

شروط دخول مدارسsteem 2023 "مدارس العلوم والتكنولوجيا"

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط للالتحاق بمدارس steem 2023 من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام وهي كالتالي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد عمر الطالب فيالأول من شهر أكنوبر القادم 2023 عن 18 عامًا.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023.

4- حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) إذا كان مجموعه أكثر من 98%.

5- حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) 95%.

6- ضرورة اجتياز الكشف الطبي بالتامين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

7- النجاح فى المقابلة الشخصية.

8- اجتياز الاختبارات الذى تم وضعه من أجل القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والتي تتضمن وهى الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، IQ اختبار الذكاء.

9- يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولًا، وتطبيقا لترتيب رغباتهم ثانيًا.

مميزات الالتحاق مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2023-2024 STEEM

- هي مدارس تعتمد على إقامة الطلاب بها "مدارس داخلية".

- تحافظ على وجود تكامل بين المواد التى يتم تدريسها للطلاب.

- تهتم الدراسة بها على تعليم التلاميذ وتكليفه بعمل مشروعات بحثية بحيث يتم إعداد تلاميذها ليكونوا علماء في المستقبل.

- تعتمد مدارس STEM على طرق تدريسيةمتطورة تواكب العصر "عصر التكنولوجيا" وتهتم بالتطبيق العملي لما يدرسه الطلاب.

- تهتم لامدرسة بإعداد تقيم مستمر لطلابها "أسبوعيًا - شهريًا" لمعرفة مدى استيعاب الطلاب للمادة ومدى تقدمه فى معرفتها والإلمام بها.

- تهتم بالدراسة المعملية وإجراء المشروعات داخل المعامل وأماكن الدراسة "الفصول الدراسية"