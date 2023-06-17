السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدائل الثانوية العامة 2023-2024.. تنسيقها وشروط الإلتحاق بها

طلاب
طلاب

زاد البحث عن بدائل الثانوية العامة 2023-2024 المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية حيث يرغب أولياء المور في إلحاق أبنائهم في مدارس لديها سوق عمل مناسب عقب التخرج أو توفير فرص تدريب بمكافأة طوال فترة الدراسة وفرص عمل للخرجين في تخصصاتهم الدراسية.

ما هي بدائل الثانوية العامة 2023-2024؟

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة مدارس فنية متقدمة في قائمة بدائل الثانوية العامة 2023-2024 يكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل وفقا للتنسيق المعلن بكل مدرسة وهى كما يلي :-

1 - مدارس الضبغة :- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة للعمل في مفعل الضبعة النووي بشرط إلا تقل درجات مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم عن 95%.

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2 - مدارس الطاقة الشمسية:- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر متخصصة للعمل في إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

3 - مدارس توشيبا العربي :- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأجهزة الكهربائية.

4 - مدارس we  للاتصالات:- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة ونهدف إلى تكوني كوادر مدربة في عدة تخصصات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي وأنظمة الإلكترونيات والأنظمة الكهربائية.

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5 - مدارس الذهب والمجوهرات :- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الحلي والمجوهرات.

6 مدارس الهيئة العربية للتصنيع :- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الإلكترونيات

7 مدارس الأثاث بدمياط :- وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأثاث المنزلي.

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