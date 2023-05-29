الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جامعة طرابلس تعلق الدراسة بسبب اشتباكات مسلحة

جامعة طرابلس
جامعة طرابلس

 أعلنت جامعة طرابلس الليبية، تعليق الدراسة جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة بين اللواء 444 قتال، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة طرابلس، تعلن رئاسة جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري لليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023.

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس الليبية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة فروعه ومكاتبه بالمدينة، جراء تجدد الاشتباكات.

- أماكن الاشتباكات

وقال الجهاز إن الاشتباكات حاليا ببلدية عين زارة ويحمل جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة ويطلب تحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن العاصمة الليبية تشهد احتقانا وانتشارا كبيرا لسيارات عسكرية راجلة ومتحركة ومدرعات عسكرية منذ صباح أمس الأحد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن "هذه التطورات جاءت بعد فقدان الاتصال بأحد قادة اللواء 444 قتال، النقيب مصعب رزيق، حيث تم اتهام جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باختطافه"، موضحةً أن اللواء 444 قتال، استدعى قوات الاحتياط وأعلن حالة النفير العام، وتنتشر الآليات والمدرعات التابعة لهم بطريق الشوك وجزيرة عودة الحياة وجزيرة الفرناج وصولا لكوبري 11 يونيو".

على صعيد آخر، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة النفير العام، ونشر قوات خارج قاعدة معيتيقة، وقناصة على أسطح المباني.

كما تشهد منطقة تاجوراء استنفارا أمنيا، وتم استدعاء وجمع العناصر في معسكر رحبة الدروع، وهناك تخوف كبير من انفجار الوضع بالعاصمة طرابلس.

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