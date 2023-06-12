استغاثة أولياء أمور مدارس ستيم من تظليل إجابات الامتحان بالقلم الجاف

عقب انتهاء طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من أداء امتحان التربية الدينية، ناشد أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التدخل لتوجيه رؤساء اللجان بتطبيق نظام ستيم في اللجان وليس نظام الثانوي العام في تظليل إجابات البابل شيت.

وجاءت نص الاستغاثة عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي” عبر تطبيق الواتس اب، كالتالي، (السيد الدكتور رضا حجازي، اليوم بداية اختبارات الثانوية العامة سيادتكم أعلم أن الصف الثالث الثانوي مدارس ستيم له آلية اختبارات مختلفة عن الثانوي العام وإرشادات المدارس دائما أن التظليل طوال السنتين الماضيتين وايضا هذا العام لمدارس ستيم بالقلم الرصاص ولكن للاسف مراقبي اللجان من مدرسي الثانوي العام، أصروا في اللجان ان الطلاب يقوموا بتظليل البابل شيت بالقلم الجاف وأيضا يتقلوا القلم مما سبب توتر لاولادنا في الاختبارات.. رجاء من سيادتكم بإصدار أوامركم لرؤساء اللجان بتطبيق نظام ستيم في اللجان وليس نظام الثانوي العام حيث نواجه هذه المشكلة كل عام في اختبارات الصف الثالث).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.