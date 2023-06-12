الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استغاثة أولياء أمور مدارس ستيم من تظليل إجابات الامتحان بالقلم الجاف

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

عقب انتهاء طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من أداء امتحان التربية الدينية، ناشد أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التدخل لتوجيه رؤساء اللجان بتطبيق نظام ستيم في اللجان وليس نظام الثانوي العام في تظليل إجابات البابل شيت.

وجاءت نص الاستغاثة عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي” عبر تطبيق الواتس اب، كالتالي، (السيد الدكتور رضا حجازي، اليوم بداية اختبارات الثانوية العامة سيادتكم أعلم أن الصف الثالث الثانوي مدارس ستيم له آلية اختبارات مختلفة عن الثانوي العام وإرشادات المدارس دائما أن التظليل طوال السنتين الماضيتين وايضا هذا العام لمدارس ستيم بالقلم الرصاص ولكن للاسف مراقبي اللجان من مدرسي الثانوي العام، أصروا في اللجان ان الطلاب يقوموا بتظليل البابل شيت بالقلم الجاف وأيضا يتقلوا القلم مما سبب توتر لاولادنا في الاختبارات.. رجاء من سيادتكم بإصدار أوامركم لرؤساء اللجان بتطبيق نظام ستيم في اللجان وليس نظام الثانوي العام حيث نواجه هذه المشكلة كل عام في اختبارات الصف الثالث).
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

أولياء أمور الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الجاف

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات