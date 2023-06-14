الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازي": وزارة التعليم تسعى بكل جهودها لدعم وتطوير مدارس 30 يونيو

التكريم
التكريم

كرّم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، 4 طلاب من مدرسة البشاير الدولية المتكاملة التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو، لتفوقهم وتميزهم الدراسي على مستوى الجمهورية والعالم.

وهنأ الوزير كلا من الطالب (زياد سامح محمد النجار) الحاصل على المركز الأول علي العالم في المستوى الرفيع فى مادة الرياضيات، والطالبة (حلا محمد درويش محمد حمص) الحاصلة على المركز الأول علي القاهرة في المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء.

كما هنأ الطالبة (منة الله محمد عبد البديع) الحاصلة على المركز الأول علي العالم في المستوى الرفيع فى مادة اللغة العربية، والطالب (عمر احمد محمد صديق) الحاصل على المركز الأول علي الجمهورية في المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء، اللذان تسلم عنهم التكريم عادل فاروق خفاجة مدير المدرسة نظرا لأدائهم الامتحانات، متمنيا لهم خالص التوفيق والسداد.

وأشار الوزير إلى أن مدارس 30 يونيو تحظى باهتمام بالغ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية بها، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لدعم وتطوير مدارس ٣٠ يونيو وأن تظل برونقها وتحافظ على نجاحها.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي بإعفاء الطلاب المكرمين من المصاريف الدراسية للمواد الدراسية المتفوقين بها، كما وجه الشكر للمُعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمدارس 30 يونيو الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل تربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية، مما أثمر عن النتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب الذين يتم تكريمهم اليوم، وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى العالم وعلى مستوى الجمهورية كمدارس دولية مصرية.

وقد أجرى الوزير حوارا مع الطلاب عن آمالهم وطموحاتهم التي يسعون إلى تحقيقها، مشيدًا بطلاب المدرسة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق وتنمية ما لديهم من مواهب وإبداعات نفتخر ونعتز بها جميعًا.

جاء ذلك بحضور هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير عام مجموعة مدارس 30 يونيو، وعادل فاروق خفاجة مدير المدرسة.

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