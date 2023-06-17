موعد إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب المدارس من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل حاليا، وذلك قبيل أيام فقط من استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ وانطلاق مارثون الامتحانات 2022-2023 وفقا للجدول المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشعتين العلمية والأدبية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب المدارس في جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وتكون أولى امتحانات الطلاب عقب اجازة العيد مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد رسميا لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022-2023.

موعد انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

تنتهي امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بامتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية وفقا للجدول المعتمد رسميا حيث يساوى الجدول بين طلاب كافة الشعب في المدة الزمنية الفاصلة بين امتحانات المواد الدراسية.

تنطلق امتحانات كافة المواد الدراسية في اللجان المختلفة بامتحانات الثانوية العامة في المحافظات من الساعة التاسعة صباحا حيث يتم توزيع أوراق الإجابة لكتابة بيانات الطلاب الشخصية قبل بدأ الامتحانات بـ 10 دقائق ثم يعقبها توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في اللجان بواسطة المراقبين.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

تستطلع المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ حيث يتبعها كافة الدول لكونها المنوطة بالإشراف على موسم الحج 1444 - 2023 حيث يحدد بناء على نتائج الاستطلاع موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

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