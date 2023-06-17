وزير التعليم يزور الإسماعيلية لاستعراض استعدادات امتحانات الثانوية العامة

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما يعقد حجازي اجتماعا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع، غدا الأحد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول، في مادة اللغة العربية.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا غدًا الأحد، الامتحان فى مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم.

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا توجد أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب لنموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث إن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

جاء ذلك في ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بتظليل رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن جميع الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كل الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تُعيق انتظام سير الامتحانات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والفني بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.