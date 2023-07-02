يحدد المجلس الأعلى للجامعات ميعاد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة قبل بداية العام الجديد بفترة كافية لتستعد بعدها الجامعات لاستقبال الطلاب الجدد بتطوير وإعادة تأهيل قاعات المحاضرات.

وتشمل خارطة الدراسة في الجامعات للعام الجديد موعد بداية الدراسة وموعد نهاية وموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني ومدة اجازة منتصف العام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي ميعاد بداية الدراسة في الجامعات 2023 - 2024 .

ميعاد بداية الدراسة في الجامعات 2023 2024

تستعد الجامعات خلال الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل إلى إعلان تنسيق دخول الجامعات بعد أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو المقبل ، على أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بعدها بما يقرب من أسبوعين ، ثم تبدأ الجامعات في إعلان التنسيق لتحديد الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات المصرية المتعددة.

وبعد انتهاء مرحلة إعلان تنسيق الجامعات يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال أغسطس أو بداية سبتمبر ميعاد بداية الدراسة وخارطة العام الجديد بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم لخارطة العام الجديد 2023- 2024.

تنسيق الجامعات 2023

يستعد مكتب تنسيق الجامعات في المحافظات المختلفة لاستقبال طلبات طلاب الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعات بنهاية الشهر الجاري بعد أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة وتحديد مراحل تقديم تنسيق الجامعات.

وقبل بدء استقبال طلبات التقدم للجامعات كانت بعض الكليات تجبر الطلاب على إجراء اختبارات لقبولهم في الكلية قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة ، وقبل إعلان تنسيق الجامعات.

واتجهت بعض الكليات هذا العام إلى إلغاء نظام اختبار القدرات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .ومنها «كليات الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي».

في حين تستمر اختبار القدرات في بعض الكليات الأخرى ومنها «التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية،»

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