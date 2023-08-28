الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 وضوابط التحويل بين الكليات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 من قبل طلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات وذلك لمعرفة نتائج طلبات تحويلهم من الكلية المرشحين إليها من قبل مكتب التنسيق إلى الكلية التي يرغبون فيها سواء في نفس المحافظة أو في محافظة أخرى وفقا لقواعد المتعارف عليها.

نتيجة تقليل الاغتراب 2024

يستطيع طلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2024 من خلال رابط مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب االذين تم ترشيحهم لكليات لا يرغبون فيها خلال المرحلتين الأولي والثانية من التنسيق أن يتم تحويل قيدهم إلى كليات آخرى تتناسب مع محل سكنهم أو ميولهم الدراسية.

ويدخل الطالب كافة بياناته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني و مجموعة الحاصل عليه في الثانوية العامة ومحل لإقامته ورقم جلوسه في الامتحانات لمعرفة قبول طلب الاغتراب من عدمه حيث تتم عملية التحويل بنسبة 10% فقط.

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ضوابط التحويل بين الكليات 2024

حدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي القواعد المتعارف عليها للنقل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهو كما يلي:-

شروط التحويل المناظر 

1- أن يكون الطالب الراغب في التحويل حاصل على الحد الأدنى للكلية الراغب فيها.

2- أن يكون التحويل في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التحويل غير المناظر 

1- أن يكون الطالب الراغب في التحويل حاصل على الحد الأدنى للكلية الراغب فيها.

2- أن يكون التحويل في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

3 - الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4 - التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط ولا يلتفت للتحويل الورقي.

5- التحويل يتم مرة واحدة فقط.

6 -استيفاء كافة شروط الالتحاق بالكلية مثل اجتياز اختبارات القدرات أو الحصول على مجموع معين في مادة.

7 - تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

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الأوراق اللازمة للتقديم في الجامعات المصرية

  • أصل شهادة الميلاد.
  • أصل بيان الثانوية العامة.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • أصل بطاقة الترشيح مختومة من مكتب التنسيق.
  • إيصال سداد المصروفات الدراسية.
  • 40 جنيه طابع جامعة من خزينة الكلية.

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