موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023.. وموعد المرحلة الثالثة للتنسيق

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر موقع جوجل خاصة عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث تقدم مئات الألاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بطلبات تحويل من الكلية المرشحين إليها وفقا لضوابط مكتب التنسيق إلى الكلية التي يرغبون في الدراسة بها.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

غالبا ما يتم الإعلان عن نتيجة طلبات التحويل من كلية إلى آخرى من نفس المحافظة أو محافظة أخرى وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات المصرية خلال فترة من 48 إلى 72 ساعة فقط من إعلان غلق باب تقديم الطلبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتلخص شروط التحويل بين الكليات فيما يلي:-

أن يكون الطالب الراغب في التحويل حاصلا على الحد الأدني للكلية الراغب فيها.

أن يقدم طلب التحويل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني فقط ولا يتم قبول أى طلب ورقي.

أن يراعي الطالب شروط النطاق الجغرافي وفقا لمحل لإقامته.

أن يكون هناك أماكن شاغرة في الكلية الراغب فيها الطالب.

أخر موعد للتسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2023

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس 24 أغسطس وحتى يوم الاثنين 28 أغسطس 2023 حيث يتم تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات.

وتستهدف تقليل الاغتراب نحو 453949 طالب وطالبة وهم عدد الطلاب المستهدفين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات في كافة محافظات الجمهورية والتي تم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام الماضية من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

عقب موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يتم تحديد نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والتي متوقع أن يكون الحد الأدني من التقديم بها 50% والتي من المتوقع أن تنطلق نهاية الأسبوع الجاري حيث يمكن تقديم أوراق التقديم في الكليات والمعاهد خلال شهر سبتمبر المقبل 2023.