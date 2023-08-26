السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

اعتماد نتيجة الابتدائية
اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

اعتمد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية 63%، فيما وصلت نسبة النجاح للدورين الأول والثاني للعام الجاري 89.08%.

جاء ذلك بحضور كل من إدارة الامتحانات: إسماعيل العوامي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ورئيس كنترول الشهادة الإعدادية حسن عبدالقادر، ورئيس كنترول الشهادة الابتدائية، أشرف الحداد، وعدد من أعضاء الكنترول، وأحمد البرجي مدير التعليم الثانوى، مصطفى البهي، مدير التعليم الإبتدائي، وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي.

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امتحانات الدور الثانى للإعدادية الأزهرية

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية الأزهرية 832 طالبًا وطالبة، وتخلف عن حضور الامتحانات 54 طالبًا، وحضر 778 طالبًا، بمعدل 495 ناجحًا، و337 راسبًا خلال الدور الثاني.

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ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية


امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث اطمأن الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية على خروج الأسئلة وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة من وزارة الداخلية، وتم الاطمئنان على وصولها إلى اللجان الامتحانية.

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وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة، وضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات.

كما اطمأن الشيخ خميس، على اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة، والتي أفادت بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة، وأنها مطابقة للمنهج، مشددًا على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات. 

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الإسكندرية الازهرية نتيجة الدور الثاني امتحانات الدور الثاني الشهادة الاعدادية الازهرية اعتماد نتيجة الدور الثاني

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