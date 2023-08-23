“الإسكندرية الأزهرية” تستقبل 3 أفواج طلابية من 9 مناطق ضمن "ملتقى شباب الأزهر"

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، 3 أفواج طلابية من 9 مناطق أزهرية، على مدار الشهر الأخير، وما زالت تستقبل الأفواج ضمن “ملتقى شباب الأزهر” الذي تقيمه سنويًّا الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية- للطلاب المتفوقين اجتماعيًّا ورياضًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف في خدمة ورعاية طلابه في مراحل التعليم قبل الجامعي.

رئيس الإدارة يرحب بالأفواج الطلابية الثلاثة

ورحَّب الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بالأفواج الطلابية الثلاثة التي وصلت حتى الآن إلى المنطقة من مختلِف المحافظات، وأثنى على الأداء المتميز للمشرفين، ووجه بضرورة توفير الإقامة المريحة للأفواج، والسعي دومًا إلى تحسين الأداء، وقياس مدى رضا الزائرين للارتقاء بالعمل.

وأوضح علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أنَّه تم استقبال 3 أفواج بنين حتى الآن، بواقع 101 طالب، ومشرف، ومشرف عام بكل فوج، من 9 مناطق أزهرية، ومن المنتظر استقبال فوج للفتيات من السبت القادم، والذي يجمع طالبات من جميع المناطقة الأزهرية.

وأشار إلى أن المنطقة بها عدد من المقار السكنية منهم: مركز الخدمة والنشاط بميامي، والبعوث بالعصافرة، وسكن بأبي قير، بالإضافة إلى سكن سموحة.

استعدادات المعسكر لاستقبال الأفواج

وحول جودة العمل بسكن سموحة، بيَّن أحمد الصغير، المسؤول عن السكن، أنه يتم تنظيف السكن بعد انتهاء كل معسكر استعدادًا لاستقبال الفوج الذي يليه، ويتم التعقيم اليومي لدورات المياه، وتجهيز الملاعب للمسابقات بين الطلاب، كما يتم تجهيز قاعات للحفلات والاجتماعات، وأن السكن يسعد دائمًا بخدمة زائريه.

كما أشارت فاطمة صديق، مسئول التغذية، إلى أن المنطقة تحرص دائمًا على التغذية السليمة والصحية بالسكن، والالتزام بالمواصفات المحددة للوجبات الواردة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والتي تتضمن وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية، تناسب المرحلة العمرية للفوج، وأنه يتم تقديم التغذية للأفواج من غداء يوم السبت إلى إفطار يوم الخميس.

وخلال الأفواج الثلاثة التي استقبلتها منطقة الإسكندرية، أثنى طلاب الأفواج على ما وجدوه من ترحيب واستقبال، وعلى جودة ونظافة المكان وحسن المعاملة وجودة التغذية، وأن هذا ما ينتظروه دائمًا من مؤسستهم العريقة الأزهر الشريف، التي يشهدون بالانتماء إليها وطلب العلم فيها.

معسكر ملتقى شباب الأزهر بالإسكندرية

معسكر ملتقى شباب الأزهر بالإسكندرية