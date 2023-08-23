الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الإسكندرية الأزهرية" تستعرض إنجازاتها خلال عام في مختلف المجالات

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية

استعرضت منطقة الإسكندرية الأزهرية إنجازاتها خلال عام، في كل المجالات التي شملت، مقومات العملية التعليمية، والنشاط الاجتماعي والنشاط الرياضي.

وأوضحت منطقة الإسكندرية الأزهرية خلال بيانٍ لها اليوم، أن المنطقة شهدت ازدهارًا في كل مقومات العملية التعليمية، منذ أغسطس 2022، وحتى الآن وذلك تحت قيادة الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وتابعت أن تلك الإنجازات تتجلى في كل المجالات كالتالي:

مقومات العملية التعليمية

1- حصل طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية على مراكز متقدمة في ترتيب أوائل الجمهورية فى جميع المراحل التعليمية.

2-اعتماد العديد من المعاهد الأزهرية من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم.
3-تشكيل لجان متابعة مستمرة من  الوكلاء ومدراء المراحل ومدراء الإدارات التعليمية والموجهين والمواجهات العموم والموجهين والمواجهات المشرفين وخاصة المعاهد المترامية الأطراف على الرغم من اتساع نطاق المحافظة الجغرافي.

4- تقويم كافة المتقاعسين والمعوقين للعملية التعليمية ومحاربة الفساد في جميع الإجراءات الإدارية وإحالتها لجهات الاختصاص الأعمال شؤنها.
5-الحفاظ على ممتلكات الأزهر الشريف.
6- إطلاق العديد من المبادرات منها: تفعيل مبادرة (صين معهدك)، أنا الراقي بأخلاقي، تفعيل الاختبارات الشهرية لتقييم الأداء.

7- حصول منطقة الإسكندرية الأزهرية على العديد من المراكز المتقدمة في مسابقة وتصفيات نحلة الهجاء.
8- حول طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية على المركز الرابع في تصفيات تحدي القراءة العربي.

النشاط الاجتماعي

-حرص قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية على المشاركة في كافة الفعاليات التى تنظم لتكريم المحالين على المعاش، وتوجيه الشكر لهم ولهن على ما قدموه لخدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.
-تحفيز الموظفين لإنتاج عمل جيد كالمكافأت أو الشهادات التقدير ونحوه.

- فوز منطقة الإسكندرية الأزهرية في احتفالية الأزهر الشريف الكبري أنها من أفضل المناطق إن لم تكن أحسنهم في هذا الحفل الذي ضرب المثل في التنظيم والجمال وتنسيق الكلمات التي لاقت إشادة كبيرة من كل وسائل الإعلام المختلفة.

النشاط الرياضي

حصدت منطقة الإسكندرية الأزهرية العديد من البطولات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى كل البطولات الرياضية التي شاركت فيها.

منطقة الإسكندرية الازهرية المعاهد الأزهرية طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية النشاط الرياضي العملية التعليمية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مستشار رئيس الجمهورية: متحور "EG-5.2" سريع الانتشار ولا يحتاج لإجراءات وقائية إضافية

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

"معلومات الوزراء": الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أسعار الزيت بكل أنواعه اليوم الأربعاء فى السوق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)