"الإسكندرية الأزهرية" تستعرض إنجازاتها خلال عام في مختلف المجالات

استعرضت منطقة الإسكندرية الأزهرية إنجازاتها خلال عام، في كل المجالات التي شملت، مقومات العملية التعليمية، والنشاط الاجتماعي والنشاط الرياضي.

وأوضحت منطقة الإسكندرية الأزهرية خلال بيانٍ لها اليوم، أن المنطقة شهدت ازدهارًا في كل مقومات العملية التعليمية، منذ أغسطس 2022، وحتى الآن وذلك تحت قيادة الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وتابعت أن تلك الإنجازات تتجلى في كل المجالات كالتالي:

مقومات العملية التعليمية

1- حصل طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية على مراكز متقدمة في ترتيب أوائل الجمهورية فى جميع المراحل التعليمية.

2-اعتماد العديد من المعاهد الأزهرية من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم.

3-تشكيل لجان متابعة مستمرة من الوكلاء ومدراء المراحل ومدراء الإدارات التعليمية والموجهين والمواجهات العموم والموجهين والمواجهات المشرفين وخاصة المعاهد المترامية الأطراف على الرغم من اتساع نطاق المحافظة الجغرافي.

4- تقويم كافة المتقاعسين والمعوقين للعملية التعليمية ومحاربة الفساد في جميع الإجراءات الإدارية وإحالتها لجهات الاختصاص الأعمال شؤنها.

5-الحفاظ على ممتلكات الأزهر الشريف.

6- إطلاق العديد من المبادرات منها: تفعيل مبادرة (صين معهدك)، أنا الراقي بأخلاقي، تفعيل الاختبارات الشهرية لتقييم الأداء.

7- حصول منطقة الإسكندرية الأزهرية على العديد من المراكز المتقدمة في مسابقة وتصفيات نحلة الهجاء.

8- حول طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية على المركز الرابع في تصفيات تحدي القراءة العربي.

النشاط الاجتماعي

-حرص قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية على المشاركة في كافة الفعاليات التى تنظم لتكريم المحالين على المعاش، وتوجيه الشكر لهم ولهن على ما قدموه لخدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.

-تحفيز الموظفين لإنتاج عمل جيد كالمكافأت أو الشهادات التقدير ونحوه.

- فوز منطقة الإسكندرية الأزهرية في احتفالية الأزهر الشريف الكبري أنها من أفضل المناطق إن لم تكن أحسنهم في هذا الحفل الذي ضرب المثل في التنظيم والجمال وتنسيق الكلمات التي لاقت إشادة كبيرة من كل وسائل الإعلام المختلفة.

النشاط الرياضي

حصدت منطقة الإسكندرية الأزهرية العديد من البطولات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى كل البطولات الرياضية التي شاركت فيها.