"الإسكندرية الأزهرية": لا شكاوى فى امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

أجرى الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،

اليوم الخميس، جولة بلجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بداية من خروج الأسئلة من مركز الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية، في ختام الأسبوع الأول للامتحانات.

وتفقد "خميس" بعض اللجان الامتحانية، وبالتحديد لجان سموحة فتيات وبنين سموحة النموذجي وبنين الإسكندرية، بتواجد أحمد البرجى مدير التعليم الثانوي، حيث يؤدي طلاب وطالبات القسم العلمى فى مادتى الاستاتيكا لجنة أولى، والأدب والنصوص لجنة ثانية، فيما يؤدي طلاب وطالبات القسم الأدبي مادتى الصرف لجنة أولى، واللغة الأجنبية الثانية لجنة ثانية.

وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات، لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة، مشددًا على التصدى لكل حالات الغش والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالامتحانات.

واطمأن على سير العملية الامتحانية فى باقى اللجان الامتحانية فى بنين وفتيات القويري بالدخيلة؛ عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة.

وأكدت غرفة العمليات بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة، وأنها مطابقة للمنهج، ولم يرد إلينا ما يعيق العملية الامتحانية وكل ما ورد إليها تم تذليله واحتواؤه، وأن الحالة العامة للامتحانات يسودها الهدوء والطمأنينة منذ بدايتها، وأن الامتحانات تسير بصورة طبيعية حسب اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.