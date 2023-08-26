تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي.. وموعد التقديم

تصاعدت حدة البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي عقب إعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023 حيث يرغب الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية المختلفة في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة لهم خلال العام الدراسي المقبل 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي

يمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم الفني الصناعي بنظام الـ 5 سنوات من كافة محافظات الجمهورية التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب والمجموع الحاصل عليه والدبلوم، وذلك بإتباع الخطوات اللازمة:-

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تنسيق الـ 5 سنوات.

تحديد نوع الدبلوم الفني.

إدخال بيانات الطالب بدقة ورقم جلوسه.

تسجيل رغبات الطالب وفقا للمجموع الحاصل عليه في الامتحانات.

الضغط على كلمة حفظ.

موعد تنسيق الدبلوم الفني 2023-2024

أكد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تسجل رغبات طلاب الدبلومات الفنية يتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بداية شهر سبتمبر المقبل حيث خصص المجلس العلى للجامعات مقاعد لطلاب الدبلوم الفني بجميع تخصصاته في كافة الكليات المتاحة لهم على مستوى الجمهورية وفقا لقواعد التقديم للعام الدراسي الماضي.

ويتم التفضيل بين الطلاب في التنسيق وفقا لتخصص الطالب في الدبلوم والمجموع الحاصل عليه والتوزيع الجغرافي وفقا لمحل سكن الطالب ومحافظة إقامته حيث أتاح المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10% من المقاعد في الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية.

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 5 سنوات

عقب معرفة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي تتلخص الكليات المتاحة لهم فيما يلي:-

كلية التجارة.

كلية التربية (الكليات التي بها شعب تعليم فني.

كلية التربية النوعية.

كلية الزراعة.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية التمريض.

كلية الهندسة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الآثار.

كلية الفنون الجميلة.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

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