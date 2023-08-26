تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3/5 سنوات صناعى وشروط الالتحاق بالجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3/5 سنوات وشروط الالتحاق بالجامعات، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 /5سنوات صناعي

ويتوقع المهتمون بشأن العملية التعليمية أن يبدأ موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023، وذلك مع نهاية أغسطس الحالى أو بداية سبتمبر 2023، وفقًا لما هو معتاد في تنسيق الجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3/5 سنوات صناعي

ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط.

خطوات التقديم فى التنسيق الالكتروني للدبلومات الفنية نظام 3/5 سنوات 2023

أولا- الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط

ثانياً- اختيار خدمات الدبلومات الفنية.

ثالثاً- إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.

رابعاً- تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعلميه.

خامساً- تسجيل رغبات الطالب 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة له وفقا لنوع الدبلوم.

سادساً- إدخال الرقم التأكيدي.

سابعاً- الضغط على كلمة حفظ.

قواعد قبول الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات بالجامعات 2023

يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية "شعبة تمريض عام" للعام 2023 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفقًا للشروط والضوابط التالية:

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - التمريض - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

- يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية المصرية.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، (فيما عد كليات التعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) ويكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده.