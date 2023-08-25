الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 في جميع المحافظات بالدرجات

تنسيق
تنسيق

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 لطلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمية والأدبية، ضمن إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، للعام الدراسي الجديد 2023 -2024، والمقرر أن يبدأ اعتبارا من يوم 30 سبتمبر المقبل.

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 في جميع المحافظات بالدرجات

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور لطلاب الثانوية العامة تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023-2024 أدبي في جميع المحافظات بالدرجات، والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي وكذلك الحد الأدنى للقبول بها من ضمن التنسيق المعلن للكليات والمعاهد الحكومية.

حدد مكتب التنسيق الإلكتروني الذي يتبع لوزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي تنسيق كلية سياحة وفنادق لعام 2023-2024 أدبي في كافة المحافظات بالدرجات.

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2024

وكشفت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي تنسيق كلية سياحة وفنادق لعام 2023 أدبي عقب انتهاء الطلبة من تسجيل رغباتهم للمرحلة الثانية والتي قد استمرت على مدار 6 أيام من يوم الثلاثاء الماضي 15 إلى يوم الأحد 18 أغسطس 2023.

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وجاء تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 من شعبة أدبي مرحلة ثانية طبقا لما أعلنه مكتب التنسيق الإلكتروني بالقبول في الكليات والمعاهد المعتمدة والتي تتبع للجامعات الحكومية بالمجموع الآتي، وحيث أن تصدرت جامعة الإسكندرية القائمة كأعلى مجموع بعدد درجات 295.5 درجة، فيما أن حازت جامعة بني سويف على أقل مجموع وهو 246 درجة:

  • سياحة وفنادق الإسكندرية مجموع 295.5
  • تنسيق السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267
  • تنسيق السياحة والفنادق تعليم تبادلى اسكندرية 265
  • كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد مجموع 264
  • سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254
  • تنسيق كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 249.5
  • سياحة وفنادق مطروح 246.5
  • سياحه وفنادق الاقصر 246.5
  • تنسيق سياحة وفنادق المنيا مجموع 246
  • سياحة وفنادق المنصورة 246
  • تنسيق سياحة وفنادق الفيوم مجموع 246
  • سياحة وفنادق مدينة السادات 246
  • تنسيق سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية مجموع 246
  • سياحة وفنادق بني سويف 246
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