الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

72 % للصيدلة.. تنسيق جامعة العلمين 2024 بجميع الكليات

جامعة العلمين الأهلية
جامعة العلمين الأهلية

مع فتح باب التقديم للجامعات الأهلية حرص طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على معرفة تنسيق جامعة العلمين 2024 بجميع الكليات عبر جوجل، حيث أنها تعد من أبرز الجامعات الأهلية التي تشتمل على عدد كبير من الكليات يتاح للطلاب الالتحاق بها، وذاك طبق الحد الأدنى الخاص في كل كلية.

تنسيق جامعة العلمين 2024 بجميع الكليات

وتقبل جامعة العلمين الأهلية كافة الطلاب من الجنسين، ويتاح التقديم مباشرة من خلال موقع كل كلية من الكليات بدون الحاجة إلى شروط، إلا في عدد من الكليات التي ستتطلب بعض الشروط، وتستعرض “الدستور” من خلال التقرير هذا التالي، تنسيق جامعة العلمين الجديدة. 2024.

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تنسيق جامعة العلمين الأهلية 2024

وجاء تنسيق جامعة العلمين الأهلية في عام 2024 في جميع الكليات كالآتي:

  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية طب بشري) مجموع 80%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية طب الأسنان) مجموع 78%.
  • وتنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية العلاج الطبيعي) 76% .
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الصيدلة) 72%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الطب البيطري) مجموع 68%
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الهندسة) 68% .
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الحسابات والمعلومات) 62%.
  • وتنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية التكنولوجيا الحيوية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية العلوم الصحية التطبيقية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية التمريض) مجموع 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الإدارة والاقتصاد) 55%.
  • وتنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية العلوم السياسية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الفنون والفنون التطبيقية) مجموع 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الآداب) 55%.
  • بينما تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية العلوم السينمائية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الإعلام) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الآثار) مجموع 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية التربية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية السياحة والفنادق) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الحقوق والدراسات القانونية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية اللغات والترجمة) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الزراعات الصحراوية) مجموع 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية العلوم الأساسية) 55%.
  • تنسيق جامعة العلمين الأهلية (كلية الزراعة) مجموع 55%.
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