تنسيق جامعة النهضة 2023 /2024 لجميع الكليات والمصاريف

تنسيق جامعة النهضة 2023 /2024 لجميع الكليات بها من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

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تنسيق جامعة النهضة 2023 /2024 لجميع الكليات بها

- تنسيق جامعة النهضة كلية الطب البشري 80%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية طب الفم والأسنان 78%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية الصيدلة 72%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية الهندسة 68%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية علوم الحاسب 60%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية إدارة الأعمال 53%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية الإعلام والعلاقات العامة 53%.

- تنسيق جامعة النهضة كلية الفنون الجميلة 53%.

مصروفات كليات جامعة النهضة

- مصروفات كلية الطب البشري 199.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية طب الفم والأسنان 148.350 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 91.425 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة 113.850 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة 63.250 ألف جنيه.

- مصروفات كلية علوم الحاسب 60 ألف جنيه.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال عربي 31 ألف جنيه.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال إنجليزي 40 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الإعلام والعلاقات العامة 40 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الفنون الجميلة 49 ألف جنيه.

معلومات عن جامعة النهضة

- تم تأسيسها في محافظة بني سويف عام 2006

- تمنح طلابها شهادات معترف بها محليًا ودوليًا

- تخرج منها منذ نشأتها أكثر من 7000 خريج

-وقعت جامعة النهضة العديد من اتفاقيات الشراكة مع كبرى الجامعات والمؤسسات حول العالم

-وقعت كلية الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة اتفاقية تعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، في مجال توأمة المناهج ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

عنوان جامعة النهضة ..بني سويف

يمكن الذهاب إلى جامعة النهضة عبر طريق كورنيش النيل، متوجهاً إلى مدينة بنى سويف الجديدة، ومن ثم يجد الدارس أمامه الجامعة، ويتم التقديم بها،عن طريق التسجيل الالكتروني على شبكة الانترنت، مع ضرورة اجتياز بعض الاختبارات، التي تتطلبها بعض الكليات المحددة.