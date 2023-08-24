الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 للطلاب المصريين المستجدين

الجامعة الروسية
الجامعة الروسية

يحرص كثير من طلاب الثانوية العامة 2023 والشهادات المعادلة في مصر على معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 للعام الدرسي المقبل، وعلى رأسها مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 للالتحاق بإحدى كلياتها ضمن البرامج الدراسية التي توفرها؛ لعدم تمكنهم من الالتحاق بالكليات الراغبين في دراستها بالجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعة الروسية 2023-2024

ويرصد "الدستور" قائمة مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 المعتمدة رسميًا للطلاب المصريين المستجدين للعام الجامعي الجديد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ضمن سلسلة التعريف بالجامعات الخاصة والأهلية وتنسيق الكليات بالجامعات الحكومية.

وحددت إدارة شئون الطلاب والخريجين في الجامعة المصرية الروسية، مصاريف وتنسيق الكليات في الجامعة الروسية 2023-2024 لدراسة طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية بالكليات على النحو التالي:-

تنسيق الكليات في الجامعة الروسية 2023-2024

مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024

  • مصاريف كلية  طب الفم والأسنان  في الجامعة الروسية 2023-2024 بتكلفة 125 ألف جنيه في السنة + 5000 ألف جنيهًا كتب دراسية.
  • مصاريف كلية صيدلة كلينيكال في الجامعة الروسية 2023-2024 بتكلفة 96800 ألف جنيه في السنة + 3500 جنيهًا كتب دراسية.
  • مصاريف كلية فارم دي في الجامعة الروسية 2023-2024 بتكلفة 89400 ألف جنيه في السنة + 3500 جنيهًا كتب دراسية.
  • مصاريف كلية  الهندسة في الجامعة المصرية الروسية 2023-2024 بتكلفة 61200 الف في السنة.

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  • مصاريف كلية الذكاء الصناعي في الجامعة الروسية 2023-2024 بتكلفة 55 ألف جنيه في السنة + 3200 كتب دراسية.
  • مصاريف كلية  الفنون الجميلة في الجامعة المصرية الروسية 2023-2024 بتكلفة 45900 ألف جنيه في السنة.
  • مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الروسية 2023-2024 بتكلفة 44900 ألف جنيه في العام.
  • مصاريف كلية  الفنون التطبيقية في الجامعة المصرية الروسية 2023-2024 بتكلفة 40800 الف جنيهًا في السنة.
  • مصاريف كلية  الفنون التطبيقية في الجامعة الروسية 2023-2024: تقدر بنحو 18 ألف و200 جنيه.
  • مصروفات كلية الألسن واللغات التقنية في الجامعة المصرية الروسية 2023-2024 بتكلفة 35700 ألف جنيه في السنة.
مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024
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